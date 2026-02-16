Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

Юрій Берендій
16 лютого 2026, 16:56
385
Попри зміну тактики Кремля, помилкою Москви залишається недооцінка стійкості України та підтримки міжнародної коаліції, вказав Коваленко.
Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі
В РНБО пояснили, що означає для України та світу нова фаза війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У війні РФ проти України почався етап стратегічної витривалості
  • Кремль змістив тактику на терор та намір виснажити Україну
  • Вирішальною залишається міжнародна підтримка України

Війна Росії проти України увійшла в етап стратегічної витривалості. Йдеться вже не про стрімкі контрнаступи, а про спроможність країни зберігати стійкість довше, ніж агресор здатен витримувати наслідки власних дій. Про це пише глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко з посиланням на статтю видання Foreign Affairs "Війна за виживання в Україні".

Він зазначає, що спочатку Москва розраховувала на швидку кампанію та крах української державності протягом кількох тижнів. Після провалу цього плану акцент змістився на тактику виснаження — атаки по енергетичній системі, ракетні удари по цивільній інфраструктурі, інформаційний тиск, спроби посіяти розбрат у суспільстві та зменшити підтримку з боку партнерів.

відео дня

Коли й це не дало очікуваного результату, Кремль зробив ставку на втому Заходу, зважаючи на політичні цикли у США та країнах Європи та можливе зниження уваги до України.

Втім, ключова помилка Москви залишається незмінною: Україна веде боротьбу не за короткострокові переваги, а за власне існування.

"Витривалість - це не пасивна оборона. Це системна стратегія. Україна мінімізує втрати там, де це можливо, зберігає керованість держави, адаптує економіку до воєнних умов, переорієнтовує ВПК, нарощує власне виробництво дронів, ракет, боєприпасів. Кожен рік війни - це не лише навантаження, а й трансформація. Армія стає технологічнішою. Суспільство - більш стійким до шоку", - йдеться у матеріалі.

Коваленко підкреслює, що для Росії кожен рік війни означає скорочення населення, зношення озброєння, посилення залежності від Китаю та КНДР, переорієнтацію економіки на військові потреби на шкоду цивільному сектору та технологічну ізоляцію.

За його словами, Кремль здатен утримувати фронт завдяки примусовій мобілізації та репресивним механізмам, однак цей ресурс не є безмежним. Економіка, повністю зосереджена на війні, поступово підриває перспективи майбутнього розвитку.

Він також наголошує, що вирішальне значення має міжнародна коаліція. Підтримка з боку партнерів — це не акт доброї волі, а вклад у безпеку всієї Європи. Європейська позиція полягає в тому, що чим довше Україна стримує Росію, тим менше можливостей у Кремля розширювати агресію.

Він наголосив, що стійкість України безпосередньо пов’язана зі стратегічними інтересами західних держав.

"Мир можливий лише тоді, коли ціна продовження війни для РФ стане вищою, ніж будь-який потенційний виграш. Саме на це і працює українська стратегія - зробити агресію невигідною, небезпечною і політично токсичною для самого Кремля. Україна не грає в коротку дистанцію, а в довгу. І в довгій грі перемагає не той, хто голосніше заявляє, а той, хто системно витримує тиск, адаптується і зберігає суб’єктність. Саме це сьогодні і є головним ресурсом", - резюмує він.

Чого чекати Україні до травня - прогноз експерта

Як раніше писав Главред, до травня ситуація на фронті та інтенсивність російських атак навряд чи зменшиться, вважає експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він зазначає, що розраховувати на швидкі зміни не варто, оскільки Москва використовує переговорну риторику переважно для затягування часу та уникнення запровадження нових санкцій.

На його думку, заяви Росії про готовність до діалогу не мають реального змісту, адже Кремль демонструє намір продовжувати війну доти, доки не отримає від Києва політичні рішення, які відповідатимуть його інтересам.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", - наголосив Жовтенко.

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17–18 лютого у Женеві заплановано третій етап мирних переговорів за участю представників України, Росії та США. Очікується, що під час зустрічі сторони, серед іншого, розглядатимуть і територіальні питання. Про це заявив речник російського керівництва Дмитро Пєсков.

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, російські окупаційні війська зіткнулися з проблемами зв’язку, попри попередні спроби створити альтернативні системи без використання Starlink у 2023–2024 роках.

Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю Politico на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що він значно молодший за російського президента Володимира Путіна, додавши, що тому, за його словами, залишилося не так багато часу.

Інші новини:

Про джерело: Foreign Affairs

Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

19:12Фронт
Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи

Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європиексклюзив

17:55Світ
ГУР уразили бойове судно Росії в Криму і не тільки: деталі операції

ГУР уразили бойове судно Росії в Криму і не тільки: деталі операції

17:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Останні новини

19:25

Старше за "Титанік": під час ремонту будинку жінка зробила несподіване відкриття

19:14

Як одягатися, щоб виглядати стрункішою: три секрети від стиліста

19:12

ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

19:10

РФ обрала нову тактику терору українцівПогляд

18:43

Забарний став головним кандидатом на вихід із ПСЖ: що стало причиною

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
18:27

"Гідності у світі стало менше": в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман

18:14

Чому змінюється клімат в Україні: екологи попередили про неминуче

18:12

Українці можуть отримати більше грошей у березні: відомі нові умови "Нацкешбеку"

17:55

Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи ексклюзив

Реклама
17:54

"Його не лякає": закохана Боржемська заговорила про весілля

17:40

ГУР уразили бойове судно Росії в Криму і не тільки: деталі операціїВідео

17:31

Хто стане новим Джеймсом Бондом: ймовірний агент 007 вийшов на зв'язок

17:29

Долар на такому рівні ще не був: експерт спрогнозував новий курс

17:20

Як вибрати якісні сосиски та сардельки: експерт розповів, на що слід дивитися відразу

17:09

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

16:56

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

16:43

"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

16:41

З кількох ложок майонезу вийде гора солодощів: рецепт бюджетного печива

16:39

На Житомирщину повертаються сильні морози: синоптики розповіли, коли вдарить до -18°C

16:13

Росіяни намагаються взяти у "клешні" одразу два міста: відомі маршрути штурмів

Реклама
16:01

Чи будуть США тиснути на Україну для завершення війни - Рубіо відповів

15:51

Нова розкіш: топ-5 мастхев аксесуарів на весну/літо-2026

15:33

Чому 17 лютого потрібно уникати темного одягу: яке церковне свято

15:32

Полтавщину накрила негода: синоптики попередили про атаку низьких температур

15:19

Квартири, в яких роками ніхто не живе, передадуть ВПО - Мінрозвитку

14:53

Салат-знахідка за три хвилини: ідеальне поєднання простих інгредієнтів

14:47

Які три знаки зодіаку зловлять великий куш під час сонячного затемнення: кому пощастить

14:37

Слова "любвіабільний" в українській мові не існує: як сказати правильно

14:28

Прем’єра на 2+2 документального фільму "Європа. Якщо завтра війна?": хто стане першою мішенню?

14:17

"Прискорювати партнерів по ППО": Зеленський підтвердив підготовку РФ до обстрілу України

14:12

Ліниві вареники — лайфхаки від Клопотенка для пухкого тіста

14:03

Жінка почула дивний звук з дивану: те, що залишив продавець всередині, здивувало

14:00

Чоловік Наташі Корольової висунув їй приголомшливу вимогу: "Буде покарана"

13:56

Одяг, що додає кілограми: 10 речей, які "грають" проти вас

13:33

Зима триває: синоптик розповіла, де в Україні похолодає до -18

13:30

Чуттєва прем’єра української мелодрами "Белла Віта" — вже на Київстар ТБ

13:28

Гороскоп на завтра 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

13:21

Наталці Денисенко висунули звинувачення - у чому її підозрюють

12:54

Великий піст 2026: коли починається і що не можна робити

12:37

"Розревілась": чоловік Олени Кравець застав її зненацька після чуток про розлученняВідео

Реклама
12:23

Путін дав інструкції: у РФ сказали, про що говоритимуть з Україною на переговорах у Женеві

12:09

У 2025 році в Україні різко збільшилася кількість жертв серед цивільних - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": як українською слід називати рукавиці з пальцями

11:41

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

11:39

"Скажу все, як є": що сталося з дітьми Олени Тополі після зливу її відео

11:37

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

10:52

Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

10:37

Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

10:35

Три знаки китайського гороскопу зірвуть джекпот з 16 лютого

10:31

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти