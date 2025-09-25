Європа 'зачиняє двері' для українських біженців: кому доведеться повернутися додому

Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

ЄС вводить нові правила для біженців

Головне:

Створюються можливості для переходу на національні посвідки на проживання

Розробляються програми з повернення біженців в Україну

Європейський Союз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України.

Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС.

Що чекає на українських біженців у ЄС

Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року. Зазначається, що план поетапного завершення тимчасового захисту передбачає плавний і координований перехід, що враховує як можливості України, так і потреби біженців.

Оскільки багато громадян України вже інтегрувалися в ЄС, вивчили мови, мають роботу, а діти здобувають освіту, країни-члени мають створювати можливості для їхнього переходу на національні посвідки на проживання. Йдеться про посвідки на тимчасове проживання на підставі працевлаштування, навчання, наукових досліджень, сімейних обставин або інших причин.

Повернення українців: що передбачається

Рада ЄС наполягає, що повернення в Україну має відбуватися поступово і добровільно. Для досягнення цієї мети мають бути розроблені спеціальні програми з пріоритетом на реінтеграцію на території України. Ці програми мають включати допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та базової інфраструктури. Фінансування ініціатив може здійснюватися за рахунок фондів ЄС та за підтримки міжнародних організацій.

Для сімей з дітьми передбачена можливість залишитися до закінчення навчального року, якщо дитина відвідує школу на території ЄС.

Легальне перебування людей з особливими потребами на території України буде продовжено до моменту, коли Україна зможе надати необхідну підтримку.

Де дізнатися інформацію про новий статус

Для інформування біженців про можливість переходу на інші статуси та про програми повернення планується використовувати Unity Hubs, де будуть доступні консультації та роз'яснювальні матеріали.

Координація дій між країнами ЄС та Україною відбуватиметься в рамках спеціальних платформ. Євросоюз наголошує на необхідності єдиного підходу, щоб уникнути перевантаження національних систем і забезпечити справедливий розподіл відповідальності.

Повернення біженців: думка експерта

Українці, які залишили країну через війну, готові повернутися додому за умови, що в Україні буде безпечно, а також будуть можливості для працевлаштування та проживання. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Елла Елла. Михайла Птухи Елла Лібанова. За її словами, ключовим фактором повернення залишається не тільки поточна, а й прогнозована ситуація з безпекою.

Раніше повідомлялося про те, що українським біженцям у Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати. Українці, які втекли від війни до Німеччини, можуть втратити допомогу від країни.

Нагадаємо, Главред писав, що частина українських біженців у Німеччині може залишитися без фінансової допомоги. Йдеться про військовозобов'язаних українських чоловіків, які отримують виплати на суму близько 1,3 млрд євро на рік.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які втекли від війни.

Про персону: Елла Лібанова Елла Лібанова - українська соціоекономістка та, демографка, експертка з економіки праці. Академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економіст України (2002). Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Перша за роки існування НАНУ жінка – член її президії, повідомляє Вікіпедія.

