США дали сигнал Європі: що конференція у Мюнхені змінить для України та світу

Експерт оцінив результати міжнародної конференції, зазначивши, що сам захід не приніс проривних рішень для безпеки Європи.

https://glavred.net/world/ssha-dali-signal-evrope-chto-konferenciya-v-myunhene-izmenit-dlya-ukrainy-i-mira-10741364.html Посилання скопійоване

Які результати Мюнхенської конференції з безпеки для України та світу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Виступ Рубіо не Мюнхенській конференції з безпеки називають "президентським"

США не можуть обійтись без Європи

Виступ Зеленського пройшов досить вдало

Цьогорічна безпекова конференція відбулася у значно спокійнішій атмосфері порівняно з попереднім роком, коли гострі заяви Джей Ді Венс стали несподіваним сигналом для європейських партнерів. Нинішня зустріч засвідчила певне пом’якшення риторики у відносинах між США та Європою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За його оцінкою, виступ Рубіо загалом був доволі сильним. Дехто навіть охарактеризував його як такий, що має президентський рівень, натякаючи на можливі амбіції у разі прагнення до ширшої політичної ролі в майбутньому.

відео дня

"У плані взаємин між американцями та європейцями тон був більш примирливим. Пролунало визнання того факту, що без США Європа поки не може обійтися, адже саме Сполучені Штати залишаються головною країною, яка надає основну військову підтримку. Відповідно, європейцям нікуди подітися від цієї реальності. До цього можна додати і заяви європейських лідерів про те, що немає сенсу створювати окрему європейську армію, оскільки це поки що виглядає нераціонально. Тому в цьому контексті конференція, на мій погляд, пройшла краще, ніж попередня, адже сторони не посварилися — і це вже добре", - вказав аналітик.

Рейтерович зазначив, що українська тематика безперечно стала центральною. Питання України звучало часто, і це можна вважати позитивним сигналом.

Він також оцінив виступ президента Зеленського як достатньо вдалий, адже були підняті важливі аспекти. Водночас спроба одночасно висловити вдячність Європі та водночас озвучити критику залишила неоднозначне враження.

Це, за його словами, помітно і в європейських медіа, де реакції різняться: одні сприйняли виступ позитивно, інші ж звернули увагу на критичні зауваження і вважають, що вони були адресовані не зовсім коректно, наголошуючи на потребі більшої вдячності та поваги.

"Втім, я не думаю, що ця конференція стала проривною. Ми не отримали надважливих результатів, які могли б змінити європейський порядок денний або істотно вплинути на ситуацію. По суті, вона залишилася скоріше прохідною: провели, зробили чергові заяви — зокрема, і президент Франції — але навряд чи вони матимуть серйозні наслідки для зміни ситуації з безпекою в Європі", - резюмує він.

Який сигнал США надсилають Європі - думка експерта

Як раніше писав Главред, американські посадовці вже зараз озвучують позицію, згідно з якою не заперечують проти відновлення російської зони впливу та формування окремої сфери впливу США в Європі, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, така риторика відповідає чинній Стратегії національної безпеки США. У зв’язку з цим не виключається спроба Вашингтона і Москви домовитися про неформальний поділ Європи на сфери впливу, подібно до практики періоду холодної війни.

"Тобто йдеться про відновлення домінантної ролі Вашингтона у відносинах з окремими європейськими країнами чи групами країн, принаймні із Західною Європою, як це було до закінчення холодної війни", - додав Горбач.

Мюнхенська конференція з безпеки - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розраховує на завершення війни у 2026 році. Водночас Сполучені Штати виступають за якнайшвидше досягнення миру, тоді як Київ наголошує на необхідності спочатку отримати довгострокові гарантії безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що міжнародний порядок, який базувався на правилах і правах, фактично припинив існування. За його словами, сучасний світ знову визначається силою та політикою великих держав, а свобода Європи вже не є беззаперечною і перебуває під загрозою. Про це він заявив 13 лютого під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент України також підкреслив, що без чітко визначених міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть мати лише тимчасовий характер і не запобігти новій агресії з боку Росії.

Інші новини:

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред