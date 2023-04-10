"Витік" документів Пентагону: США шпигували за Зеленським - CNN

Телеканал СNN проаналізував злиті документи Пентагону і встановив, що, згідно з ними, розвідка США шпигувала за президентом Володимиром Зеленським.

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Володимир Зеленський / Колаж фото УНІАН

Нещодавній "витік" документів Міноборони США (Пентагону) продемонстрував, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським. Такого висновку дійшли журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи.

В одному з них йдеться, що наприкінці лютого Зеленський нібито у вузькому колі "запропонував завдати удару по місцях дислокації російських військ у Ростовській області, використавши безпілотники", оскільки в України відсутня зброя дальнього радіуса дії для здійснення атаки на таку відстань.

Як вважають в CNN, нібито саме тому в недавній час було безліч публічних коментарів американських чиновників про небажання надавати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії ‒ через побоювання, що Київ буде використовувати їх для нанесення ударів по території країни-агресора Росії. І нібито саме тому на початку лютого міністр оборони України Олексій Резніков запевняв громадськість, що ЗСУ напевно не будуть використовувати західну зброю для атак по території РФ.

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Ще один документ детально описує розмову двох високопоставлених представників держбезпеки Південної Кореї - про те, що Рада національної безпеки країни турбується з приводу запиту США на поставку боєприпасів.

Чиновники побоювалися, що поставки боєприпасів, які США потім відправлять в Україну, порушать політику Південної Кореї, яка полягає у відмові від поставок летальної зброї воюючим країнам. Згідно з документом, один з чиновників тоді запропонував спосіб обійти політику, фактично не змінюючи її, — формально продавши боєприпаси Польщі.

Пізніше, коментуючи інформацію про можливе шпигунство з боку США, близьке до Президента Зеленського джерело телеканалу CNN сказало, що "Це [шпигунство ‒ Главред] не дивно , але українські чиновники глибоко розчаровані витоком інформації".

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів.

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