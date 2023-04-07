В ОП назвали вкиданням "злиті" в ЗМІ матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ

Дані про підготовку української армії до контрнаступу є "вкиданням", стверджує Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував "злив" даних про підготовку контрнаступу / Офіс президента України , bundeswehr.de

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовку українського контрнаступу.

Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, написав він у Telegram.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберовських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп і "віртуальні псевдосліви". Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - написав Подоляк.

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Що відомо про злив даних підготовки контрнаступу

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram на тижні з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, являє собою значне порушення американської розвідки в зусиллях з надання допомоги Україні", — повідомило видання.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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