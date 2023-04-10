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Військовий експерт пояснив, як ЗСУ робитимуть контрнаступ у Криму

Дмитро Відоменко
10 квітня 2023, 01:35
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Російські окупанти, розповів Роман Світан, стягують війська на північ Криму, проте ЗСУ прагнуть знищити ресурси ворога раніше, ніж вони опиняться там.
Світан, Кримський міст
Роман Світан / скріншот з відео та t.me/kazansky

Російські війська стягують військову техніку і особовий склад на північ Криму. Однак ЗСУ бачать всі переміщення ворога і прагнуть знищити його сили, чим ті опиняться на лінії фронту. Про це розповів військовий експерт і полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю проєкту "Орестократія".

За його словами, ЗСУ мають у своєму розпорядженні засоби дальнього ураження цілей і, зокрема, удари дронами можуть досягти будь-якої мети в Криму.

"Останнім часом, буквально кілька днів, почалися певні рухи у росіян, перекидання техніки, перекидання особового складу, спорядження в район півночі Криму, в основному на переходи", - розповів Світан.

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За його словами, у ЗСУ вже є безпілотники з дальністю польоту до трьох сотень кілометрів ‒ здатні дістати до будь-якої точки Криму.

"Ось уже кілька ночей поспіль йде поразка цих всіх коштів, після того як вони стаціонарно вже базуються. Мелітополь це все бачить і чує, і в Криму також це все підгорає плюс в районі Севастополя, Сімферополя до аеродромів, до певних місць зберігання певних коштів туди ми також дістаємо. І кримчани в районі Севастополя, Сімферополя чують такі ж удари", – пояснив Світан.

Експерт також спрогнозував, що на початку нашого контрнаступу будуть знищуватися великі військові бази окупантів, і частково ці дії вже робилися на цьому тижні.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Що робити Україні з Кримським мостом

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст повинен бути знищений. На його думку, питання розтрощення естакади залежить від кількості та якості боєприпасів, які для цього будуть застосовані.

Зокрема, міст може бути зруйнований як ракетами ATACMS, так і Storm Shadow.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст є дуже великим об'єктом, а для його розтрощення потрібно розробити цілий план. Риженко зазначив, що міст побудований в такій зоні, що є серйозні сумніви щодо безпеки його використання навіть в якості цивільного об'єкта.

Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції агресора Росії. За словами Туки, для руйнування естакади ЗСУ знадобиться багато ракет.

Повернення Криму в Україну:

війна Росії та України Роман Світан
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