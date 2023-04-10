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Україна змінила деякі свої воєнні плани через витік Пентагону - CNN

Анна Ярославська
10 квітня 2023, 06:44 оновлено 10 квітня, 07:01
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У документах, які потрапили в Мережу, йдеться про ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності та готовності батальйонів.
ЗСУ, війна, українські військові
Україна змінила деякі свої воєнні плани через витік Пентагону / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Через витоки секретних документів Пентагону Україна змінила деякі свої воєнні плани. Про це пише CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

Видання зазначає, що частина секретних документів, які були опубліковані в мережі впродовж останніх тижнів, розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії та російську ПВК "Вагнер", в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або поставлені під загрозу.

Також у документах йдеться про ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряну оборону, чисельність та готовність батальйонів у той момент, коли Збройні сили України готуються до контрнаступу проти російських окупантів.

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"Україна вже змінила деякі свої воєнні плани через цей витік", - пише CNN.

Тим часом прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США продовжує вивчати і оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються соціальними мережами.

"Була розпочата міжвідомча робота, зосереджена на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів", - зазначила вона.

Сінгх додала, що витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку через витік інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, та перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

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