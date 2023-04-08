Україна піде в контрнаступ і Росія все побачить на полі бою - ГУР

Спецслужби країни-агресора РФ підробили документи з нібито детальною інформацією про контрнаступ ЗСУ, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

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Окупанти Росії побачать плани ЗСУ на полі бою - ГУР / Колаж 36-та ОМБП, УНІАН

Так званий "злив засекречених військових документів про плани ЗСУ на полі бою" є підробкою спецслужб країни-окупанта Росії. Не є секретом, що Україна потребує танків, авіації, боєприпасів і озброєнь в цілому. Армія перейде до контрнаступу, а ворог побачить плани Києва вже на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що "зливи військової інформації" – підробка спецслужб РФ. В, мовляв, "документах" неправильні цифри, а частина інформації взята з відкритих джерел.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри щодо втрат з обох сторін. Частина інформації зібрана відверто з відкритих джерел", - зазначив Юсов.

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За його словами, потреби армії обговорювалися на різному рівні, і ця інформація не є секретом.

"Це не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для більш швидкого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше - будемо чекати на офіційні коментарі. Але українському суспільству немає чого переживати", - додав представник військової розвідки.

Також Андрій Юсов уточнив, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ, і тоді російські окупанти побачать плани армії вже на полі бою і припустив, що підробка РФ документів може бути пов'язана зі спробою зірвати або уповільнити надання Україні військової допомоги від Заходу.

В Офісі президента підтвердили позицію ГУР

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в цій ситуації працювали російські спецслужби, які спробували посіяти сумніви, підозри і внести розколи.

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви і взаємні підозри. 3. Внести розколи... Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості або окремі елементи перехоплень і публікуєш в соцмережах, легалізуючи "злив", - підкреслив Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

"Злив документів США і НАТО" щодо контрнаступу армії України

Американське видання The New York Times випустило статтю, в якій йшлося про те, що на поточному тижні до Twitter і Telegram потрапили нібито "секретні документи" з планами Сполучених Штатів і НАТО щодо нарощування сил армії України перед контрнаступом ЗСУ.

Згідно з інформацією журналістів, в Пентагоні вже вирішили провести відповідне розслідування. На думку військових аналітиків, документи, ймовірно, відрізняються від початкових варіантів. Втрати сил оборони України завищені, а військ РФ – занижені. Як вважають експерти, мова може йти про кампанію Москви з дезінформації.

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав інформацію про, мовляв, "злив деталей підготовки контрнаступ ЗСУ" російським вкиданням.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів - це фотошоп і "віртуальні псевдозливи". Москві занадто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Вже незабаром", - додав чиновник.

У Головному управлінні розвідки вважають, що поширення інформації про нібито "контрнаступ ЗСУ" є спробою країни-окупанта Росії зірвати або уповільнити контрнаступальну операцію армії України. Ворог хоче посіяти хаос.

Війна Росії проти України: