У соцмережі "злили" документи США і НАТО про підготовку контрнаступу ЗСУ - The New York Times

У Twitter і Telegram з'явилися секретні військові документи. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком.

Документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

На цьому тижні в соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких докладно описані плани США й НАТО з нарощування сил української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, що з'явилися в Twitter і в широкодоступній в країні-агресорі Росії платформі Telegram з понад півмільярдом користувачів.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців та занижені оцінки загиблих російських окупантів. За словами аналітиків, дані зміни можуть вказувати на спроби Москви провести кампанію з дезінформації.

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Зазначається, що представники адміністрації Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір 6 квітня їм це не вдалося.

"Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах. Міністерство розглядає це питання", - заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як повідомляє NYT, документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах, наприклад, йдеться про потреби української армії станом на 1 березня.

"Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують", – зазначає видання.

На одному зі слайдів документа, пише NYT, повідомляється, що на війні загинули від 16 до 17,5 тис. російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 тис. військовослужбовців. За оцінками Пентагону, РФ зазнала набагато більших втрат, і що близько 200 тис. солдатів з кожного боку були вбиті або поранені.

При цьому аналітики заявили NYT, що частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї та військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Документ з грифом "Цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". Цього дня українські офіційні особи перебували на американській базі у Вайсбадені в Німеччині, а наступного дня їх відвідали голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

В іншому документі, зазначає NYT, є інформація про українські військові підрозділи, техніку та навчання з розкладом на січень-квітень.

"Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і забезпечуються США та іншими союзниками НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, 6 будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тис. солдатів", – пише видання.

У документі, повідомляє NYT, сказано, що загальна кількість техніки, яка необхідна для 9 бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

"Цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни", – резюмує газета.

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. На той час триватиме оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

6 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що дані про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

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