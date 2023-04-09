"Злив" документів Пентагону про плани ЗСУ: у Bellingcat розкрили нові деталі

Секретні документи могли з'явитися в Мережі ще на початку січня, дізналися в Bellingcat.

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У справі про "злив" планів ЗСУ новий поворот / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Опубліковані нові подробиці щодо нібито витоку секретних документів, в яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

Першоджерелом "матеріалів Пентагону" послужили публікації на деяких Discord-серверах, які почали з'являтися в Мережі ще в січні 2023 року. Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Уточнюється, що ще на початку березня документи з'явилися на Discord-сервері під назвою Minecraft Earth Map (було опубліковано 10 документів).

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При цьому користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу (філіппінський геймер, який зараз проживає у Великобританії).

Підкреслюється, що 1 і 2 березня на WowMao опублікували більше 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів по Україні. Зараз цей канал вже видалений.

У розслідуванні Bellingcat уточнюється, що сервер також міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central. Крім того, розслідувачі дізналися, що принаймні один з таких документів там публікували ще 13 січня.

Що відомо про злив даних підготовки контрнаступу

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram на тижні з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, являє собою значне порушення американської розвідки в зусиллях з надання допомоги Україні", — повідомило видання.

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