"Витік" з Пентагону: "злиті" документи про плани США і НАТО можуть бути підробкою - Reuters

Американські чиновники заявили, що розслідування перебуває на ранній стадії. Слідчі не виключають того, що за "витоком" стоять проросійські елементи.

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У Мережу потрапили секретні дані Пентагону про війну в Україні / Фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Засекречена інформація про плани США й НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка нещодавно була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена, пише Reuters.

"Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих з приводу їхнього походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів", - зазначають журналісти.

Крім того, як вказує Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників. На це вказує "глибина тим, порушених в документах".

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"Зараз основна увага приділяється тому, що це витік із США, оскільки багато документів були лише в руках США", — заявив колишній високопоставлений чиновник Пентагону Майкл Малрой.

Американські чиновники заявили, що розслідування перебуває на ранній стадії. Слідчі не виключають можливості того, що за витоком стоять проросійські елементи.

Посольство Росії у Вашингтоні та Кремль не відповіли на запити про коментарі.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців та занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах упродовж останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів.

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