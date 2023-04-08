"Буде надзвичайно важко": генерал США заявив, що контрнаступ ЗСУ може зіткнутися зі складнощами

Гертлінг підкреслив, що слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту.

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Генерал США заявив, що контрнаступ ЗСУ може зіткнутися зі складнощами / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Збройні сили України планують провести очікуваний контрнаступ цієї весни, який дозволить їм звільнити значну частину території, яку наразі окупували російські війська. Проте це завдання буде надзвичайно складним. Таку думку висловив генерал у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг, пише Голос Америки.

Коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний контрнаступ ЗСУ, Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде "надзвичайно важко" для України.

"По-перше, захист завжди легший, ніж напад. І, по-друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні", - сказав колишній військовий посадовець США.

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За словами Гертлінга, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту "у час і місце, які обере Україна".

"Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності", - зауважив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що за допомогою союзників українська армія ретельно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешелоновану оборону противника.

"Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а і того, що ми у Форт-Ірвіні (Національний тренувальний центр армії США у Каліфорнії, - ред.) називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод", - сказав Гертлінг.

Він додав, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат і мають потенціал для "неймовірної боротьби з обох сторін".

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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