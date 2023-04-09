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Витік секретних даних Пентагону: якщо РФ зможе визначити джерело, це може вплинути на хід війни - NYT

Анна Ярославська
9 квітня 2023, 08:35 оновлено 9 квітня, 08:45
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Американська оцінка російських планів залишається глибокою. Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви

Війна в Україні, прапори України та США
США мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, ОП

Секретні військові документи Пентагону, які потрапили в соціальні мережі Twitter і Telegram, свідчать про те, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки і розвідки, і продемонстрували здатність Вашингтона попереджати Україну про плановані удари й давати оцінку потужності військової машини Москви. При цьому США відстежують дії як російської, так як української армій під час війни РФ в Україні. Про це пише американське видання New York Times з посиланням на джерела. Зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких пропрацювали журналісти NYT.

"Документи показують виснажену російську армію, яка бореться у війні в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат. Вони містять щоденні попередження американських спецслужб в режимі реального часу про час завдання Москвою ударів і навіть про конкретні цілі. Такі розвідувальні дані дозволили Сполученим Штатам передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе", - пише видання.

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Цей витік інформації демонструє також і американську оцінку української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони.

"Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", - йдеться в матеріалі NYT.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але, ймовірно, він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії в Україні.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

"Витік інформації вже ускладнив відносини з країнами - союзниками і породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети", - зазначає NYT.

Як повідомляв Главред, в соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, що з'явилися в Twitter і в широкодоступній в Росії платформі Telegram з понад півмільярдом користувачів.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

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