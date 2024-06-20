Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови

Встановити мир ніколи не буває легко, проте ціна бездіяльності може бути вищою, сказала посол офіційного Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко.

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Україна хоче бачити Пекін "другом" - посол Києва в Сінгапурі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна могла б узяти участь у мирному саміті, який організовує Китай, якщо захід базуватиметься на принципах міжнародного права і Статуту Організації об'єднаних націй. Про це заявила український посол у Сінгапурі Катерина Зеленко.

В інтерв'ю гонконзькій газеті South China Morning Post (SCMP) вона розповіла про те, що Україна не вважає КНР ворогом і хоче бачити Пекін "другом".

Також дипломат подякувала країнам Південно-Східної Азії за участь у Саміті миру і закликала інші країни регіону звернути увагу на російсько-українську війну. Нездатність справедливо завершити війну призведе до наслідків для невеликих держав.

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"Останню ціну завжди платить найслабший - ціну золота, ціну відсутності деяких продуктів на полицях і багато іншого. Багато країн Азії знають, наскільки висока ціна свободи, і краще взяти на себе лідерство і піти за ним, ніж оплачувати наслідки бездіяльності. Встановити мир ніколи не буває легко, це має свою ціну, але ціна бездіяльності вища", - підкреслила Катерина Зеленко.

Коротко про позицію Китаю щодо війни Росії против України / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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Китай відмовився взяти участь у Саміті миру. У Пекіні своє рішення мотивували тим, що країна-агресор Росія не була запрошена на конференцію.

Китай ще до Саміту миру почав просувати свій так званий мирний план серед країн незахідного світу. Зокрема, китайський спецпредставник Лі Хуей відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. За інформацією журналістів, китайці стверджували, що Саміт миру нібито може продовжити війну.

Китай має поважати територіальну цілісність України, сказав за підсумками Саміту миру президент Володимир Зеленський. У Китаю є вплив на РФ і Пекін міг би допомогти Києву, вважає український гарант.

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