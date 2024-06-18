Біля Тайваню засвітився атомний підводний човен Китаю: у Reuters розкрили загрози

Відомо, що такі атомні човни можуть перебувати під водою протягом багатьох місяців та рідко спливати на поверхню.

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Атомний підводний човен підплив до Тайванської протоки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Сьогодні, 18 червня, у Тайванській протоці зафіксували китайський атомний підводний човен, який був озброєний балістичними ракетами.

У матеріалі Reuters йдеться, що атомний підводний човен ВМС Китаю класу "Цзінь", озброєний балістичними ракетами, виринув поряд із тайванським судном риболовів приблизно за 200 км від західного узбережжя острова.

Водночас міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку підтвердив цю інформацію, заявивши, що вони "розуміють" ситуацію з розвідкою. Він також додав, що військові острівної країни стежили за китайським човном.

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"Вузька протока, що відокремлює Тайвань від Китаю, часто є джерелом напруги. Тайвань повідомляє про те, що китайські військові літаки та військові кораблі діють там щодня, оскільки Пекін намагається відстоювати свої претензії на суверенітет над демократично керованим островом", - розповідає Reuters.

Джерело інформаційного агентства з тайванських спецслужб зауважило, що атомний підводний човен КНР швидше за все повертався з Південнокитайського моря до порту приписки Циндао, а сплив він, ймовірно, через несправність.

Зазначається, що такі атомні човни можуть перебувати під водою протягом багатьох місяців та рідко спливати на поверхню.

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