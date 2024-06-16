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Перемовини з Росією, плани України та позиція Китаю: головні заяви Зеленського

Андрій Ганчук
16 червня 2024, 16:48оновлено 16 червня, 17:43
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Головна мета України - завершення війни, це єдина можливість для подальшого існування країни, сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
Володимир Зеленський
Україна готова до перемовин із Росією, але за однієї умови - Зеленський / Скриншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський на спільній з іншими лідерами пресконференції за підсумками Саміту миру зробив низку заяв. Український гарант оцінив готовність агресора Росії до перемовин щодо мирного завершення війни і назвав умову для діалогу, відповів на "ультиматум" Путіна та розповів про бачення Китаю та озвучив низку інших дуже важливих тезисів.

Главред зібрав для вас головні заяви президента Зеленського.

Коли буде новий Саміт миру

Президент анонсував другий Саміт миру. За його словами, захід має відбутися за місяці, а не роки. Немає часу затягувати ситуацію.

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"У нас немає часу на довготривалу роботу. Ми повинні діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовий і кожен крок буде опрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже і до завершення війни і справедливого та тривалого миру", - сказав президент і додав, що вже тривають перемовини з державами, які можуть прийняти саміт.

"Головний успіх України - завершення війни"

Президент вважає, що від питань завершення війни залежить можливість існування України.

"Найголовніший успіх для України - це закінчення війни. Це навіть не успіх, а єдина можливість існування", - заявив Зеленський.

Росія не готова до миру

"До справедливого миру Росія не готова. Зривати зусилля щодо справедливого миру - це помилка Росії, яка для нас корисна. На цьому саміті багато країн хотіли присутності представників РФ, а також більшість країн не хочуть потиснути їм навіть руку. Тому є різні думки, і вони мають право на різні думки", - вважає Зеленський.

Також він нагадав, що Москва ще перед повномасштабною війною блокувала будь-які мирні ініціативи. Було близько 200 зустрічей у межах "Мінська", проте жодних рішень реалізувати не вдалося.

Путін не хоче завершення війни

Своїм нещодавнім "ультиматумом" Путін лише підкреслив своє небажання завершувати війну, сказав Зеленський.

"Це помилка, яка для нас дуже корисна... нещодавньою заявою Путін показав усьому світові, що його бажання завершити війну - помножене на нуль. Про це говорили всі країни за лаштунками", - зазначив президента.

Зеленський назвав умову для перемовин із РФ

За словами президента, після саміту буде розроблено детальний план, який передадуть Росії.

"І тоді побачимо, чи готова Росія до завершення війни", - додав Зеленський.

Є два шляхи тиску на РФ для миру

На думку Зеленського, це дипломатія і військовий тиск.

"Перший шлях - дипломатичний. Це саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Це цей шлях. Другий шлях - це міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю і державу", - заявив президент.

Росія та Україна хоч завтра можуть сісти за стіл перемовин

"Росія хоч завтра може почати з нами перемовини, якщо її війська вийдуть із наших територій", - сказав Володимир Зеленський.

Україна посилить тиск на РФ на фронті

Незабаром армію буде посилено, а відповіді окупантам стануть ще жорсткішими, каже Зеленський.

"Найближчим часом ми посилимо нашу армію, будуть ще сильніші відповіді окупантам", - запевнив президент.

Китай має поважати територіальну цілісність України

У Китаю є вплив на РФ і Пекін міг би допомогти Україні. Пекін має поважати Київ, зазначив президент.

"Ми поважаємо Китай і завжди поважали його територіальну цілісність, але ми хочемо, щоб Китай поважав і нашу територіальну цілісність... Я вважаю, що Китай має вплив на Росію і міг би допомогти нам", - зазначив президент.

Перемовини з Росією, плани України та позиція Китаю: головні заяви Зеленського
Коротко про позицію Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

Про допомогу Україні від країн-партнерів

Зеленський вважає, що союзники надають серйозну допомогу, але її недостатньо, і вона запізнюється.

"Допомога є. Є серйозні пакети. Чи достатньо її, щоб перемогти? Ні. Або вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим щодня", - наголосив гарант.

Цілі України

Глава держави також акцентував увагу на тому, що зараз мета - не допустити просування російських окупантів на півночі Харківської області.

"Про плани на полі бою сьогодні говорити не буду. Якщо чесно, то наше завдання сьогодні - не дати можливості успіху РФ у наступальній операції на Харківщині. Вважаю, що ситуація сьогодні краща, вона стабілізувалася завдяки нашим воїнам", - зауважив президент.

Перемовини у Стамбулі на початку повномасштабної війни

Президент Зеленський сказав, що жодні ультиматуми не можуть бути переговорами.

"Із цими ультиматумами Путін приїхав на танку під час вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, і показали ультиматум. Нічого не змінилося. Потім цих ультиматумів було багато, були різні", - наголосив Володимир Зеленський.

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