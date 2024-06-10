Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

За даними ЗМІ, візит Зеленського до Сінгапуру, ймовірно, напряму пов'язаний із відмовою Китаю взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

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Зеленський відреагував на відмову Китаю взяти участь у Саміті миру / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський "гірко розчарований" відмовою офіційного Пекіну взяти участь у проведенні Глобального саміту миру, який пройде в найближчі дні в Швейцарії. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

За даними ЗМІ, Росія посилено, але кулуарно працювати над тим, щоб зірвати проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. Результатом таких дій Росії, очевидно, стала офіційна відмова КНР взяти участь у саміті.

Видання вказує на те, що несподіваний офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Сінгапуру для участі в сінгапурському безпековому саміті напрямку стосується такого рішення Китаю.

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У матеріалі наголошується, що такий візит здивував багатьох, адже ситуація на фронті в Україні наразі не найкраща, а безпекова ситуація в Азії мало зачіпає Україну.

На саміті в Сінгапурі український президент висунув серйозні звинувачення проти Пекіна, заявивши, що Китай став "знаряддям у руках Путіна" та намагається переконати деякі держави не відправляти свої делегації на саміт у Швейцарії.

"Це надзвичайно гостра вистава. Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. (...) Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – пише Der Spiegel.

Що відомо про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Що відомо про Глобальний саміт миру у Швейцарії - позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай не буде брати участь у мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії в червні. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотири джерела, обізнані з цим питанням.

США вважають, що Китай не може позитивно вплинути на завершення війни Росії проти України, оскільки КНР допомагає РФ відновити оборонну промисловість. Про це заявив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер, коментуючи відмову Китаю від участі у Саміті миру.

До цього, 18 травня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай візьме участь у Глобальному саміті миру в червні в Швейцарії, оскільки офіційний Пекін має значний вплив на Росію.

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