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Росія на межі: Путін може віддати частину водних ресурсів Китаю - Nikkei Asia

Анна Косик
17 червня 2024, 19:29
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Західні санкції потужно вдарили по країні-агресору, тому вона може піти на відчайдушний крок - віддати одну з важливих водойм під контроль КНР.
Путин и Си цзиньпин, Туманная река
Росія може погодитись віддати свою водойму Китаю через втрату міці у зв'язку з санкціями / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін Google maps

Агресор Росія змушена йти на переговори з Китаєм та Північною Кореєю щодо обговорення дозволу руху кораблів через прикордонну річку Туманна в Японське море. Про це пише Nikkei Asia.

За даними видання, наразі китайські судна не можуть вільно проходити до моря через 15-кілометрову ділянку та міст, який блокує прохід кораблів. Однак президенти Китаю і Росії включили до спільної заяви за підсумками попереднього саміту згадку про "конструктивний діалог" з КНДР щодо річки Туманна.

Китай має на меті утворити особливу економічну зону вздовж берегів водойми. Раніше Росія неохоче сприймала цю ідею, але зараз ситуація змінюється. А все тому, що РФ зараз все більше залежить від Китаю в питанні торгівлі.

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"Експорт енергоресурсів до Китаю зріс з початку війни в Україні. Москва також покладається на Китай у виробництві електронних компонентів і автомобілів, і імпорт з Китаю зріс до 37% від загального обсягу в 2023 році з 22% до війни, - йдеться у статті.

Подібна ситуація і між Росією та Північною Кореєю, адже остання постачає окупантам артилерійські снаряди та інші види озброєння. Власне, КНДР швидше за все, погодиться вести переговори щодо річки.

Оскільки Росія втратила колишню міць під тиском санкцій, то можна припустити, що вона погодиться на умови Китаю і навіть може віддати цю водойму під контроль КНР. Це стане черговою поступкою Росії одному з її союзників.

Що таке Nikkei Asia?

Nikkei Asia - великий японський щотижневий англомовний журнал новин, який зосереджується на азіатському континенті, хоча він також висвітлює ширші міжнародні події. Його штаб-квартира розташована в Токіо, Японія, і була запущена в 2013 році, пише Вікіпедія.

Рішення Китаю в контексті російського вторгнення

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський сподівається, що КНР не постачатиме зброю країні-агресору Росії, як це роблять Іран і КНДР.

Китай ще перед самим початком проведення Глобального саміту миру в Швейцарії, який пройшов 15-16 червня, активізував проведення інформаційної кампанії для просування альтернативного "мирного плану" серед урядів інших держав.

Раніше стало відомо, що останні місяці з'явилася дуже позитивна для нас тенденція: поступове зближення позицій провідних країн ЄС і США по китайському питанню.

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