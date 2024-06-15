КНР підтримує війну: експерт про 'істерику' РФ і Китаю перед Самітом миру

Пекін і Москва розуміють довгострокові наслідки цього саміту, каже Тарас Загородній.

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Після того, як Глобальний саміт миру, ініційований президентом Володимиром Зеленським, почали активно торпедувати Росія і Китай, дивіденди Україні він уже приносить, заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Якби саміт був порожнім, як часто говорять, зокрема й у нас, то Москва і Пекін не нервували б так через нього. Мабуть, вони розуміють довгострокові наслідки цього саміту. Адже виходить, що той, хто не приїде на саміт миру, підтримує війну. І той самий Китай, який доводить, що ратує за мир, опиняється у вкрай неприємному становищі", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт каже, що саміт - це "добрі слова", які задають довгострокову рамку, а "пістолет" - це удари, завдані по території Росії.

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"Істерика Китаю і Росії показова: перший намагається не допустити появи на саміті у Швейцарії інших країн, друга нервує і збирає на своїй власній зустрічі глав інших держав. Це свідчить про те, що саміт серйозніший, ніж думають українці. Якби це був порожній захід, РФ і Китай так не метушилися б", - додав Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

/ Главред

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