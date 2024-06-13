Китай 'пропихує' свій мирний план поза Самітом миру: що передбачається

Китайські посадовці намагаються переманити уряди країн для участі у альтернативному саміті миру, який пройде у належний час за участю України та Росії.

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Китай активно просуває власний "мирний план" перед самітом у Швейцарії / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Китай перед самим початком проведення Глобального саміту миру в Швейцарії активізував проведення інформаційної кампанії для просування альтернативного "мирного плану" серед урядів інших держав. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 10 дипломатів, які забажали залишитись анонімними.

Дипломати повідомили, що Китай почав активізувати свою інформаційно-пропагандистську діяльність у зв'язку з наближенням саміту. Це проявляється у зустрічах з іноземними високопосадовцями, які прибувають з візитами, телефонних дзвінках та повідомленнях іноземним представництвам на платформі WeChat.

"Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні", - зазначили дипломати. відео дня

У своїх розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не висловлював критику щодо саміту у Швейцарії і не просив ці країни утриматися від участі, повідомили пекінські дипломати. Однак один з дипломатів, який був поінформований про роз'яснювальну роботу, заявив, що Пекін розповідав країнам, що Саміт миру може продовжити війну.

Двоє дипломатів додали, що Китай говорив західним країнам, що багато країн, що розвиваються, підтримують його погляди на Саміт миру.

У Китаї пояснюють свою відсутність на Глобальному саміті миру в Швейцарії зазначають, що вони намагаються розвивати власний мирний план із 6 пунктів, який був опублікований минулого місяця разом із Бразилією. Для просування цього альтернативного плану Китай намагається залучати країни, що розвиваються.

План Китаю передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін та чесним обговоренням усіх мирних планів".

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров та російський диктатор Володимир Путін підтримали план Китаю "щодо мирного врегулювання кризи". В Росії також припустили, що така конференція може пройти в Китаї.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив минулого тижня, що 45 країн підтримали китайську пропозицію, а ще два десятки країн або приєдналися до неї, або ретельно розглядають її.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай не прийме участі в Глобальному мирному саміті, який має відбутися у Швейцарії в червні. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела, які прямо пов'язані з цим питанням.

Президент України Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, висловив "глибоке розчарування" відмовою Китаю взяти участь у Глобальному саміті миру, запланованому на найближчі дні в Швейцарії.

США не бачать способів, як Китай може позитивно вплинути на припинення війни Росії проти України, оскільки Китайська Народна Республіка допомагає Росії відновити її оборонно-промислову базу. Про це заявив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер, коментуючи відмову Китаю від участі у Саміті миру.

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