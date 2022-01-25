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Загроза військового вторгнення Росії та війська США в Україні: у Штатах назвали план дій

25 січня 2022, 09:09

Москві загрожують економічні наслідки у разі військової інтервенції на територію України, сказав Джон Кірбі.

військові, США
США наразі не планують вводити війська в Україну у разі військового вторгнення Росії - Пентагон / Фото twitter.com/NORADCommand

Сполучені Штати Америки наразі не розглядають можливості щодо введення військ в Україну у разі повномасштабного військового вторгнення з боку Росії. Вашингтон планує обмежитися економічними заходами щодо Москви. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Під час свого брифінгу він сказав про те, що у Штатів наразі немає планів щодо введення американського військового контингенту в Украину у разі військової операції Москви проти Києва. На даний момент Вашингтон планує тільки санкції.

"Немає планів щодо введення американських військ в Україну для стримування Росії. Якщо Путін вторгнеться, він зіткнеться в основному з економічними наслідками", - підкреслив Джон Кірбі.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації Байдена раніше з посиланням на розвідку США повідомили, що Росія може готувати сценарій провокації на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Такий план може бути використано для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

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Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували матеріал, в якому йдеться про концентрацію понад 127 000 військ РФ біля українських кордонів. У військовому відомстві не виключають, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що рух військ у прикордонних з Україною районах пов'язаний з, мовляв, напруженою ситуацією в регіоні і діями Північноатлантичного альянсу. Москва називає свої маневри "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив господаря Кремля Володимира Путіна про серйозні санкції проти Москви у разі військового вторгнення в Україну. За такої ситуації російським банкам можуть заборонити працювати з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова американців про нові санкції проти Росії можуть призвести до нібито запуску планів Києва щодо силового сценарію звільнення окупованих районів Донбасу.

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