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В Олешках оголосили "режим тиші": Лубинець повідомив про початок гуммісії

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2026, 07:57оновлено 27 жовтня, 08:44
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За словами українського омбудсмена, припинення вогню діє на окремих територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції.
В Олешках оголосили
В Олешках оголосили "режим тиші" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, mipl.org.ua

Коротко:

  • Україна проводить гуманітарну місію спільно з російським уповноваженим з прав людини
  • Посередником і координатором процесу виступає Меланія Трамп

У районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Він почав діяти о 3:00 за київським часом. Про досягнення домовленостей повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У Міністерстві оборони РФ також підтвердили введення "режиму тиші".

За словами українського омбудсмена, припинення вогню діє на окремих територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції. Час початку режиму - 3:00 за київським часом і 4:00 за московським.

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"Сторони дотримуються домовленостей, яких ми досягли як керівники переговорних груп із російським уповноваженим з прав людини Яною Лантратовою", - заявив Лубінець.

Він уточнив, що припинення вогню є частиною гуманітарної місії, яку Україна проводить спільно з російським уповноваженим з прав людини Яною Лантратовою. Посередником і координатором процесу виступає перша леді США Меланія Трамп.

Лубінець пообіцяв і надалі інформувати громадськість про розвиток ситуації. При цьому він наголосив, що головними пріоритетами залишаються безпека мирних мешканців Олешок та дотримання досягнутих домовленостей.

У Міністерстві оборони Росії також заявили про припинення вогню на Херсонському напрямку у зв’язку з підготовкою гуманітарної операції в районі Олешок.

"У зв’язку з підготовкою до проведення гуманітарної операції в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, Збройними Силами Російської Федерації припинено вогонь на херсонському напрямку та введено "режим тиші" з 4:00 27 жовтня 2026 року", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.

В Олешках оголосили 'режим тиші': Лубинець повідомив про початок гуммісії
Інфографіка: Главред

Чи зможуть мешканці Олешок врятуватися під час гуманітарної операції - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами публіциста Віталія Портнікова, шанс на гуманітарний коридор для мешканців окупованих Олешок з’явився лише після втручання Меланії Трамп.

Перша леді США ще здатна допомогти мешканцям маленького українського містечка в Херсонській області врятуватися від голодної смерті, хоча ми поки що не знаємо, яким буде реальний результат її ініціативи. Але саму Україну ні Меланія, ні її чоловік врятувати не в змозі.

Ситуація в Олешках - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що Україна з другої половини жовтня готується до гуманітарної операції у тимчасово окупованих Олешках у Херсонській області, щоб доставити місцевим жителям їжу та ліки й допомогти бажаючим виїхати із зони бойових дій.

Раніше в Білому домі повідомили, що Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Напередодні українські військові кілька разів за допомогою безпілотників доставляли до Олешок посилки з продуктами та медикаментами загальною вагою майже 4 тонни.

Більше новин:

Про особу: Дмитро Лубінець

Дмитро Валерійович Лубінець (народився 4 липня 1981 року, Волноваха, Донецька область) - український юрист і політик.

У 2010–2014 роках був депутатом Волновахської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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