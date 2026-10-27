Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Боляче прощатися": помер зірка серіалу "Слуга народу"

Христина Трохимчук
27 жовтня 2026, 10:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Помер відомий актор Юрій Якуша.
'Боляче прощатися': помер зірка серіалу 'Слуга народу'
Юрій Якуша помер / колаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Театр на Печерську

Ви дізнаєтеся:

  • Помер Юрій Якуша
  • Якими ролями прославився актор

На 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу". Про втрату повідомили у Facebook "Театру на Печерську".

Причину смерті актора поки що не розголошують. У театрі поділилися теплими спогадами про його характер, ерудицію та неповторне почуття гумору.

відео дня
Юрій Якуша - причина смерті
Юрій Якуша - причина смерті / фото: facebook.com, Геннадій Мінаєв

"Пішов з життя Юрій Якуша - наш колега, однокурсник і товариш, один із тих, хто стояв біля витоків Театру на Печерську. Юрій був дуже талановитим, начитаним актором. А ще - людиною, яка з повною серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він брав участь у знакових виставах, що назавжди залишаться частиною нашої спільної історії. Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії", - йдеться у заяві театру.

Представники рідного театру висловили глибоку скорботу та вдячність за роки спільної роботи. Дату та точний час прощання з Якушею пообіцяли оприлюднити додатково. При цьому вже відомо, що церемонія відбудеться у приміщенні "Театру на Печерську".

Юрій Якуша - фільми та серіали
Юрій Якуша - фільми та серіали / фото: facebook.com, Юрій Якуша

"Юра, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що ти був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром", - емоційно написали колеги актора.

Юрій Якуша - біографія

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. У 1999 році він закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчався на акторському курсі Миколи Рушковського. З 1999 по 2008 рік артист працював у Київському академічному театрі на Печерську, де грав у знакових постановках "Людина з Ламанчі", "Острів нашої Любові та Надії", "Арлекіно" та "Іоніч".

Юрій Якуша -
Юрій Якуша - "Слуга народу" / фото: facebook.com, Юрій Якуша

Пізніше він також виступав на сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках, беручи участь у виставах "Вишневий сад", "Сон літньої ночі", "Ромео і Джульєтта", "Пригоди Тома Сойєра" та інших.

З 2001 року актор активно знімався в кіно та серіалах. У його фільмографії - роботи в проєктах "За двома зайцями", "Повернення Мухтара", "Ворог номер один" та "Село на мільйон". Однією з найпомітніших телевізійних робіт Юрія стала роль міністра інфраструктури Сергія Павловича в популярному українському серіалі "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська артистка FIЇNKA відверто розповіла про своє екстремальне схуднення. Співачка зізналася в інтерв'ю, що рік тому змогла скинути 12 кілограмів лише за один місяць, і поділилася враженнями від свого перетворення.

Також Віталій Козловський поділився зворушливими подробицями виховання сина Оскара. Популярний артист зізнався, що дитина пішла його стопами і вже влаштовує домашні концерти для рідних, проявляючи яскраві артистичні здібності.

Читайте також:

Про серіал: "Слуга народу"

"Слуга народу" - український комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95", прем’єра якого відбулася 16 листопада 2015 року на телеканалі "1+1", повідомляє Вікіпедія. Сюжет розгортається навколо простого й чесного вчителя історії Василя Голобородька, чий емоційний монолог із критикою влади випадково потрапляє на YouTube і набирає мільйони переглядів. Завдяки краудфандинговій кампанії, організованій його учнями, Голобородько реєструється кандидатом і несподівано перемагає на президентських виборах. Головну роль у серіалі виконав Володимир Зеленський, який згодом насправді став Президентом України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Слуга народу новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:36Світ
Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

12:13Війна
Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

12:04Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Останні новини

13:25

Кому молитися 28 жовтня про міцну сім'ю: яке церковне свято

12:41

Патрік Свейзі з'явиться у продовженні "Брудних танців": як актора повернуть на екран

12:36

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:28

"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

12:13

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:04

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 жовтня: Стрільцям — звістка, Козерогам — перерва

11:54

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

11:43

У РФ почали говорити про вбивство Сосєдова: родичі не вірять у нещасний випадок

Реклама
11:35

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

11:12

Іномарки під підозрою в шпигунстві: Невзоров про нову ініціативу ДерждумиПогляд

10:55

Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

10:52

Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпекуФото

10:47

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

10:45

"Буданов ледве стримував гнів": Le Monde про пропозицію США Україні на переговорах

10:38

"Боляче прощатися": помер зірка серіалу "Слуга народу"

10:26

Росія готує новий масований ракетний удар: що помітили на аеродромах

09:59

"Я схудла на 12 кг": популярна співачка здивувала змінами за місяць

09:56

Близько 11 млрд грн. отримали фірми з оточення голови Держвідновлення Федорова на відбудові і проблемних контрактах - ЗМІ

09:55

Замість освіжувача повітря: що іспанці додають у воду, щоб оселя приємно пахла восени

Реклама
09:37

Масований удар по Києву: скільки дронів і ракет було збитоФото

09:15

Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому - подробиці

09:00

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України

08:35

Путін повертається до "ультиматуму Лаврова": Невзлін про нову інтригу КремляПогляд

08:05

В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні

07:57

В Олешках оголосили "режим тиші": Лубинець повідомив про початок гуммісії

07:11

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

06:24

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

05:55

"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

05:32

Українець чи росіянин: ким насправді був князь Рюрик, історик назвав 2 версіїВідео

05:11

Малина не вродить наступного року: якої помилки не можна припускатися під час обрізки

04:30

Три знаки зодіаку увійдуть у смугу везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 жовтня: Тельцям - щастя, Терезам - невдоволення

03:14

Вчені знайшли "нову Землю" і здивували сенсаційним відкриттям

02:48

Що роблять собаки, коли залишаються вдома на самоті: яка поведінка є нормальною

01:06

Ціни на АЗС можуть різко піти вгору: водіїв попередили про нове подорожчання

00:10

Спецсили ФРН готуються до війни з РФ: оприлюднено ймовірний сценарій боїв

26 жовтня, понеділок
23:50

РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

23:15

Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме

23:02

Індукційні плити втрачають популярність: багато хто повертається до одного варіанту

Реклама
22:47

Як правильно запікати картоплю - секретний інгредієнт для хрусткої скоринки

22:18

Бронювання від мобілізації в Україні змінили: Кабмін оголосив нові правила

22:12

Загроза нового масованого удару: Жданов розкрив, які міста на прицілі РФ

21:57

РФ вгатила балістикою по Києву - є жертва і поранені, пошкоджено лікарні

21:35

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт намазки з цибулі за 20 хвилин

21:34

Прибирати годинами більше не доведеться: як навести лад у домі за 20 хвилин

21:10

Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку

21:05

Ціна на автогаз різко додасть у ціні: українцям назвали про нову вартість палива

20:38

Як місяць народження впливатиме на характер дитини у майбутньому

20:36

Міста України готуватимуть до кругової оборони: що відомо про указ Зеленського

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти