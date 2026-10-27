'Боляче прощатися': помер зірка серіалу 'Слуга народу'

Ви дізнаєтеся:
- Помер Юрій Якуша
- Якими ролями прославився актор
На 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу". Про втрату повідомили у Facebook "Театру на Печерську".
Причину смерті актора поки що не розголошують. У театрі поділилися теплими спогадами про його характер, ерудицію та неповторне почуття гумору.
"Пішов з життя Юрій Якуша - наш колега, однокурсник і товариш, один із тих, хто стояв біля витоків Театру на Печерську. Юрій був дуже талановитим, начитаним актором. А ще - людиною, яка з повною серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він брав участь у знакових виставах, що назавжди залишаться частиною нашої спільної історії. Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії", - йдеться у заяві театру.
Представники рідного театру висловили глибоку скорботу та вдячність за роки спільної роботи. Дату та точний час прощання з Якушею пообіцяли оприлюднити додатково. При цьому вже відомо, що церемонія відбудеться у приміщенні "Театру на Печерську".
"Юра, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що ти був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром", - емоційно написали колеги актора.
Юрій Якуша - біографія
Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. У 1999 році він закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де навчався на акторському курсі Миколи Рушковського. З 1999 по 2008 рік артист працював у Київському академічному театрі на Печерську, де грав у знакових постановках "Людина з Ламанчі", "Острів нашої Любові та Надії", "Арлекіно" та "Іоніч".
Пізніше він також виступав на сцені Київського академічного театру юного глядача на Липках, беручи участь у виставах "Вишневий сад", "Сон літньої ночі", "Ромео і Джульєтта", "Пригоди Тома Сойєра" та інших.
З 2001 року актор активно знімався в кіно та серіалах. У його фільмографії - роботи в проєктах "За двома зайцями", "Повернення Мухтара", "Ворог номер один" та "Село на мільйон". Однією з найпомітніших телевізійних робіт Юрія стала роль міністра інфраструктури Сергія Павловича в популярному українському серіалі "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі.
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"Слуга народу" - український комедійний політичний телесеріал виробництва студії "Квартал-95", прем’єра якого відбулася 16 листопада 2015 року на телеканалі "1+1", повідомляє Вікіпедія. Сюжет розгортається навколо простого й чесного вчителя історії Василя Голобородька, чий емоційний монолог із критикою влади випадково потрапляє на YouTube і набирає мільйони переглядів. Завдяки краудфандинговій кампанії, організованій його учнями, Голобородько реєструється кандидатом і несподівано перемагає на президентських виборах. Головну роль у серіалі виконав Володимир Зеленський, який згодом насправді став Президентом України.
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