США можуть відправити ближче до порогу Путіна тисячі військовослужбовців, військові кораблі й літаки - NYT

У країни Східної Європи можуть відправити від однієї до п'яти тисяч військових / Reuters

Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів і літаків у країнах Балтії та Східній Європі. За словами представників адміністрації, даний крок є розширенням американської військової присутності на тлі зростаючих побоювань з приводу російського вторгнення в Україну.

Як пише The New York Times, Байден, як очікується, ухвалить рішення вже цього тижня.

"Цей крок стане поворотним моментом для адміністрації Байдена, яка донедавна займала стриману позицію щодо України, побоюючись спровокувати вторгнення Росії. Але оскільки президент РФ Володимир Путін активізував свої агресивні дії щодо України, а переговори між американськими і російськими офіційними особами не заспокоїли його, адміністрація тепер відмовляється від своєї стратегії "не провокувати", - пише видання.

За даними NYT, 22 січня високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів, які дозволили б перемістити американських військових і техніку набагато ближче до РФ. Варіанти включають відправку від 1000 до 5000 військовослужбовців в країни Східної Європи з потенціалом десятикратного збільшення цієї кількості в разі погіршення ситуації.

Американські чиновники, імена яких не розкриваються, зазначили, що президент США Байден ухвалить рішення вже цього тижня.

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"За словами представників адміністрації Байдена, розгортання додаткових тисяч американських військовослужбовців на східному фланзі НАТО, в який входять Естонія, Латвія і Литва - це саме той сценарій, якого Путін хотів уникнути, оскільки він бачив, як Західний військовий альянс наближається ближче до власного кордону Росії", - пише видання.

читайте такожДерждеп дозволив дипломатам США добровільно залишити Україну, їхні сім'ї зобов'язані виїхатиЗазначається, що жоден з розглянутих військових варіантів не передбачає розгортання додаткових американських військ в самій Україні.

Як писало раніше видання Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росії постраждає не лише Україна, а й країни-сусіди. Це буде війна, в якій програють всі.

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