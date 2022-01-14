У Білому домі підтвердили наявність даних щодо підготовки РФ провокації на Донбасі

Джен Псакі підтвердила інформацію про можливу провокацію РФ / Reuters

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псаки.

Під час брифінгу вона заявила, що у США є дані про те, що Росія розмістила на сході України групу оперативників, навчених вести бойові дії в міських умовах і використовувати вибухівку. Мета їхніх дій - сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. За словами Псаки, оперативники можуть провести низку актів саботажу проти російських маріонеткових сил на Донбасі.

Також у США є дані про те, що російські агенти впливу вже почали поширювати в ЗМІ і соцмережах фейки про нібито провокації з українського боку. Псаки підкреслила, що Росія вже використовувала такий сценарій в 2014 році.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі також підтвердив інформацію про те, що Росія "активно працює над приводом для потенційного вторгнення в Україну". Провокація може виглядати як напад на російськомовних людей в Україні.

Реклама

Росія готує провокацію для виправдання нападу на Україну

Сьогодні Главред повідомляв про те, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну, пише CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

За словами чиновника, зазначені оперативники пройшли підготовку з ведення бойових дій в міських умовах з використанням вибухових речовин для проведення актів саботажу проти підконтрольних РФ бойовиків.

Представник США заявив, що адміністрація Джо Байдена вважає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, "яке призведе до масових порушень прав людини і військових злочинів, якщо дипломатія не досягне своїх цілей".

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: