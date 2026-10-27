Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому - подробиці

Нікі Мінаж заявила, що американська економіка розвивається завдяки керівництву президента, який добре розбирається в бізнесі.

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Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, instagram.com/wixminaj

Коротко:

Нікі Мінаж звернула увагу на працездатність Трампа

Мінаж розкритикувала опитування американських ЗМІ, назвавши їх "фейковими"

Американська реперка Нікі Мінаж може обійняти посаду прес-секретаря Білого дому в адміністрації президента США Дональда Трампа. На таку можливість натякнув директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, опублікувавши в соцмережі X відео бесіди з артисткою. Під час розмови Мінаж хвалила американського лідера, його економічну політику та підхід до міжнародних відносин.

"Дами та панове, схоже, ми знайшли нову прес-секретарку Білого дому!" - написав Чунг на тлі скандалу навколо попередньої прес-секретарки Кеті Закарії, яка залишила посаду всього через п’ять днів після призначення. відео дня

Під час бесіди з представником адміністрації Трампа Мінаж заявила, що американська економіка розвивається завдяки керівництву президента, який добре розбирається в бізнесі.

"Президент - бізнесмен за своєю суттю. Він зумів піднятися, навіть коли на його банківському рахунку не залишилося жодного долара", - сказала реперка.

Вона також високо оцінила позицію Трампа на міжнародній арені та його прагнення відстоювати інтереси США.

"Він дуже стійкий - у тому числі й на міжнародній арені. Він чітко заявляє їм, що потрібно нам, а не їм. Ми не збираємося платити за те, щоб їм догодити, зрозуміло? Навпаки, це вони платитимуть нам за можливість мати зв’язки зі США", - зазначила артистка.

Крім того, Мінаж звернула увагу на працездатність президента. За її словами, Трамп продовжує активно працювати й проводити передвиборчі мітинги, хоча міг би спокійно завершити свій президентський термін.

Реперка назвала його чудовою людиною, яка думає не тільки про власне майбутнє, а й підтримує інших республіканців, які беруть участь у виборах.

Окремо Мінаж розкритикувала опитування американських ЗМІ, назвавши їх "фейковими". Вона закликала консервативних виборців не дозволяти подібним публікаціям впливати на їхню готовність брати участь у голосуванні.

Нікі Мінаж зізналася Трампу в коханні на мітингу

Того ж дня реперка з’явилася разом із президентом США на передвиборчому заході в Мічигані. Під час виступу вона заявила, що кохає Трампа, назвала його втіленням стійкості та зазначила, що після повернення до влади він змінив атмосферу в країні, подарувавши американцям надію на краще майбутнє.

Сам Трамп також висловився щодо зовнішності артистки. Президент заявив, що звернув увагу на її сідниці, назвавши їх "просто неймовірно красивими", а потім додав, що сподівається, що Мінаж не образилася на його коментар.

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Про особу: Нікі Мінаж Нікі Мінаж (справжнє ім'я - Оніка Таня Мараж-Петті) - тринідадсько-американська реперка, співачка, авторка пісень, продюсерка та акторка. Вона вважається однією з найвпливовіших і комерційно успішних виконавиць в історії хіп-хопу, відомою своїм технічним репом, яскравим стилем, використанням альтер-его та фірмовою мімікою. Народилася 8 грудня 1982 року в Тринідаді й Тобаго, згодом переїхала до США. Її талант помітив репер Ліл Вейн, який у 2009 році підписав з нею контракт на свій лейбл Young Money Entertainment. Вже дебютний альбом Pink Friday (2010) приніс їй світову славу. Серед її найпопулярніших пісень - "Super Bass", "Anaconda", "Starships", "Bang Bang" та "Super Freaky Girl". Вона стала першою жінкою-реперкою, чиї треки масово й одночасно штурмували чарт Billboard Hot 100. Окрім музики, останнім часом Мінаж активно залучена до американської політики та публічно підтримує Дональда Трампа. У жовтні 2026 року вона разом із ним відвідала передвиборчий мітинг у Мічигані, після чого в адміністрації Трампа жартома навіть назвали її "новою кандидаткою на посаду прес-секретаря Білого дому". З 2019 року одружена з Кеннетом Петті, у пари є син, якого в соцмережах називають Papa Bear.

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