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"Я схудла на 12 кг": популярна співачка здивувала змінами за місяць

Христина Трохимчук
27 жовтня 2026, 09:59
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FIЇNKA вразила схудненням на 12 кг за місяць і назвала свою нинішню вагу.
FIЇNKA - схуднення
FIЇNKA - схуднення / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, FIЇNKA

Ви дізнаєтеся:

  • Як схудла FIЇNKA
  • Скільки зараз важить співачка

Популярна українська співачка FIЇNKA розповіла, як рівно рік тому зважилася на радикальне схуднення. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що скинула 12 кілограмів всього за один місяць.

Виконавиця зізналася, що в певний момент помітила зайву вагу й вирішила серйозно взятися за себе. Завдяки суворій дисципліні та контролю харчування їй вдалося досягти приголомшливого результату, хоча регулярно займатися спортом співачці виявилося непросто.

відео дня
FIЇNKA - інтерв’ю
FIЇNKA - інтерв’ю / скрін з відео

"Спорт у мене закінчився, тільки-но почавшись. У мене немає часу на спорт. Чесно кажучи, я дуже лінива. Це для мене дуже складно. Я трохи ходила в зал, мені сподобався результат. Я побачила, що схудла на 12 кг. Вперше в житті схудла. Через місяць я так набрала вагу, але я педантична людина, мені потрібно було вже. З того часу моя вага стабільно тримається вже рік", - поділилася артистка.

За словами співачки, спорту у її житті більше немає, проте досягнутий результат зберігається вже протягом року. Зараз FIЇNKA важить рівно 60 кілограмів і намагається не опускатися нижче цієї позначки, оскільки вважає меншу вагу некомфортною.

FIЇNKA - як виглядає зараз
FIЇNKA - як виглядає зараз / скрін з відео

"Зараз важу 60 кілограмів. Коли я схудла - до 56-56 - у мене зникли груди. Я вже трохи набрала", - відверто розповіла виконавиця.

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Про персону: FIÏNKA

Ірина Вихованець, більш відома як FIÏNKA, народилася 9 жовтня 1993 року. FIÏNKA - українська співачка та акторка. Авторка та ведуча гумористичного проєкту "Ліжник TV" на YouTube. Популяризує гуцульську культуру. Фіналістка національного відбору України на пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 та 2025 роках.

Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Проживає в Івано-Франківську. Деякий час грала в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Її найперший і найвідоміший сингл - "Груба". З 2022 року співпрацює з лейблом Enko.

У 2018 році вийшла заміж. Народила сина Владислава.

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