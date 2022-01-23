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Японія готова разом з США вдарити по РФ через Україну: Москва звинуватила Токіо в спробах погрози

23 січня 2022, 12:22

Вашингтон та Токіо посилюють співпрацю в ситуації із загрозою військового вторгнення Росії в Україну.

Японія
Японія разом з США підтримує санкції проти Росії у разі російського військового вторгнення в Україну / УНІАН

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Касіда прийняли рішення щодо продовження роботи, пов'язаної із запобіганням російського військового вторгнення в Україну. Вони підтвердили готовність шукати разом із союзниками механізми жорсткої відповіді на будь-які агресивні дії проти української держави. У Росії визначали заяву японської сторони спробою погрози і вважають, що це може вплинути на відносини Токіо та Москви.

Як повідомляє Reuters, Байден та Касіда 21 січня провели перемовини у форматі відеоконференції. Під час бесіди, яка тривала 80 хвилин і стала першою їх офіційною зустріччю, американський президент заявив про свій намір вже наприкінці весни відправитися до Японії, коли країна збирається провести зустріч керівників країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Вони висловили прагнення співпрацювати з метою створення світу без ядерної зброї і зобов'язалися посилено взаємодіяти з метою стримування концентрації російських військових підрозділів біля кордонів України.

Крім того, офіційний представник Штатів у коментарі пресі розповів, що, як вважає він, США та Японія "дуже близькі до викликів, які Росія ставить перед Україною". Згідно з його заявою, у Токіо чітко запевнили Вашингтон в абсолютній підтримці американців щодо українського питання.

У свою чергу, японський прем'єр сказав, що держава наразі не вивчила суть обмежень проти Росії, запуск яких може відбутися у разі військового вторгнення на територію України.

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Дивіться відео ТСН - США готують санкції проти РФ за напад на Україну

читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнями"Ми не вдавалися в подробиці можливих кроків, які будуть зроблені у разі, якщо побачимо ці потенційні російські дії", - зазначив Касіда.

Реакція Росії

Офіційна Москва негативно відреагувала на перемовини Касіди та Байдена. Заяви японської сторони щодо ситуації з Україною були сприйняті Росією як спроба погрози з боку Токіо. У дипломатичному відомстві вважають, що ситуація може нашкодити російсько-японським відносинам.

"Японська сторона повинна глибше вчитатися у суть російських ініціатив щодо взаємних гарантій безпеки з США та НАТО. А також неупереджено оцінити агресивну діяльність Північноатлантичного альянсу щодо його розширення на схід впритул до кордонів Росії і військового освоєння території сусідньої України", - підкреслюється в повідомленні посольства Росії у Японії в Facebook.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на американську розвідку заявили про те, що Росія може готувати план щодо провокації на Донбасі за декілька тижнів до проведення операції з військового вторгнення в Україну. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб створити умови для інтервенції на територію української держави.

Американські журналісти CNN, посилаючись на Міноборони України, опублікували інформацію про те, що Росія стягнула вже понад 127 тисяч військ до українських рубежів. У відомстві припускають сценарій нанесення росіянами ракетного удару по стратегічно важливих об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія концентрує війська неподалік від кордонів України нібито в якості "запобіжних заходів". Москва стурбована, мовляв, напруженою ситуацією в регіоні і діями Північноатлантичного альянсу.

Президент США Байден попередив господаря Кремля Путіна про те, що Москва зіткнеться з небувалими санкціями, якщо відбудеться військове вторгнення Росії в Україну. За його словами, у такому випадку російським банкам можуть заборонити працювати з доларом, і це призведе до катастрофічних наслідків.

У Кремлі у відповідь на попередження про можливу заборону банкам РФ працювати з американською валютою заявили, що така ситуація нібито може спровокувати початок "громадянської війни" в Україні. Причиною тому, як вважають у Москві, мовляв, є наміри в українській владі вирішити питання звільнення ОРДЛО військовим шляхом.

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