Відріжуть РФ від долара: Байден пригрозив Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну

Байден під час переговорів з Путіним пригрозив йому санкціями / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими і "настільки болючими" санкціями, які ніколи досі не застосовували проти РФ, у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами Байдена, він особисто попередив Путіна і дав зрозуміти масштаб цих санкцій в ході їхніх переговорів.

"Він (Путін, - ред.) ніколи не мав справу з такими санкціями, які я пообіцяв запровадити, якщо він зробить цей крок", - сказав президент США на пресконференції в Білому домі.

"Якщо вони збираються вторгнутися (в Україну, - ред.), вони за це заплатять. Їхні банки не зможуть працювати з доларами... Це стане катастрофою для Росії", - сказав Байден.

Він зазначив, що масштаб цих санкцій залежатиме від того, на що саме зважиться Путін - повномасштабне вторгнення або локальну операцію.

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При цьому Байден впевнений, що Путін не хоче війни із Заходом і ще остаточно не вирішив, чи нападати на Україну: чи ні. Президент США думає, що Путін хоче перевірити готовність США і НАТО.

"Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме через таке рішення", - заявив президент США.

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Як повідомляв Главред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому він сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві 19 січня заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

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