Масований удар по Києву: скільки дронів і ракет було збито

Атака на Київ тривала з вечора 26 жовтня: ППО збила або подавила 257 цілей. Влучання зафіксували на 25 локаціях, уламки впали ще на 16.

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Що відомо про масований удар по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Ключові факти:

ППО збила або подавила 257 повітряних цілей РФ

Росія атакувала Україну 280 ударними безпілотниками

Влучання зафіксували на 25 локаціях, уламки впали на 16

У ніч на 27 жовтня українська протиповітряна оборона збила або подавила 257 повітряних цілей під час масованої атаки Росії, основним напрямком якої був Київ. Ворог застосував балістичні ракети та 280 ударних безпілотників, зокрема реактивні дрони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Скільки ракет і дронів збила ППО

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну

Повітряний напад розпочався о 18:00 26 жовтня. Російські війська застосували балістичні ракети з Брянської області та 280 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" і дронів-імітаторів типу "Пародія". Серед запущених Shahed було 69 реактивних безпілотників.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків Орла, Міллерового, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Де зафіксували влучання

Попри роботу української протиповітряної оборони, російські засоби повітряного нападу влучили у 25 локаціях. Ще на 16 локаціях зафіксували падіння збитих цілей або їхніх уламків.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 декілька ударних безпілотників іще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Скільки ракет і дронів РФ було знищено в ніч на 27 жовтня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Росія може готувати нову масовану атаку по Україні - коментар експерта

Росія може готувати новий масований удар по Україні, однак її можливості для послідовних масштабних ракетних атак обмежені. Найближчими днями зберігається загроза обстрілу Києва або окремих об'єктів на території країни.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Російська армія змінює інтервали між масштабними обстрілами. Якщо раніше паузи між такими атаками становили приблизно місяць, то згодом окупанти почали завдавати кількох групових ракетних ударів із проміжками у три-чотири доби. Наразі знову спостерігається затишшя, яке може передувати новій атаці.

Жданов припускає, що російське командування може орієнтуватися на конкретні дати, зокрема на вибори у США 3 листопада. Він також звернув увагу на збіг попередніх обстрілів із повнею, хоча сам не вважає це закономірністю, яку можна пояснити конспірологією.

"Я думаю, що вони або тягнуть на 3 листопада на вибори в Сполучених Штатах, або може, до речі, сьогодні повня починається. Тут уже навіть конспірологія є. Кожну повню вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам у конспірологію і не займаюся цим, але співпадіння таке, на жаль, існує", - сказав Жданов.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував про суттєві руйнування транспортної інфраструктури столиці внаслідок серії комбінованих нічних атак РФ. За його даними, під час атак ворог застосував близько 20 балістичних ракет, одна з яких уразила Південний міст, спричинивши пошкодження дорожнього покриття та інфраструктури метрополітену.

До цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат звернув увагу на критичне зростання загрози масованих балістичних запусків з боку РФ, наголосивши на необхідності посилення системи ППО. Він підкреслив, що при збереженні поточних темпів залучення ворожого арсеналу інтенсивність атак може сягати до 300 балістичних ракет на місяць.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про серію потужних вибухів у Києві під час ракетно-дронової атаки в ніч на 28 жовтня. Унаслідок влучань у Деснянському районі було уражено будівлю медичного центру, а в Дніпровському районі зазнала пошкоджень об'єкт нежитлової забудови.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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