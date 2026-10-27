Росія готує новий масований ракетний удар: що помітили на аеродромах

Ту-160 і Ту-95МС готують до можливого удару: зафіксовано переміщення літаків між трьома аеродромами РФ.

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Росія готує ракетний удар - що зафіксували на аеродромах РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові факти:

Четвертий Ту-160 перекинули з "Українки" на "Енгельс-2"

На аеродромі "Українка" спорядили близько п'яти Ту-95МС

Моніторингові канали попереджають про підготовку масованого удару

Країна-агресорка Росія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні. Відбулось переміщення стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС, а також активність Ту-22М3 у повітрі. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

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За їхніми даними, російська авіація здійснює перегрупування між аеродромами "Українка", "Енгельс-2" та "Оленья". Окремо зафіксували політ одного Ту-22М3 у південному напрямку.

"Загалом це вже 4-й борт Ту-160, який здійснював передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродром „Енгельс-2", з метою спорядження крилатими ракетами, протягом вечора цей борт повернеться назад на аеродром "Українка"", - повідомили моніторингові канали.

Також повідомляється про підготовку бомбардувальників Ту-95МС. За оцінкою моніторингових ресурсів, на аеродромі "Українка" вже спорядили орієнтовно п'ять таких літаків.

"Таким чином ворог завершує підготовку до масованого ракетного удару, відбудеться він вже після перельоту бортів Ту-95мс з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленья"", - зазначили моніторингові канали.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Які цілі може обрати Росія для нового масованого удару

Росія розглядає можливість масованих ударів по аеродромній інфраструктурі України, зокрема по цивільних аеродромах, однак її ресурсів може не вистачити для реалізації масштабних планів. Водночас загроза атак звичайними та реактивними безпілотниками зберігається.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За словами експерта, інформація з Кремля свідчить про підготовку плану знищення українських аеродромів. Проте заявлені наміри не означають, що російська армія має достатньо засобів для їх повного втілення.

"Плани планами, але судячи з того, як вони завдають навіть ракетних ударів по нашій країні, то можливості у них не дуже великі", - зазначив Жданов.

Якою може бути наступна хвиля атак РФ

Одним із головних інструментів подальшого тиску на Україну залишатимуться ударні безпілотники. Водночас експерт розмежовує можливості російської армії у застосуванні дронів і проведенні тривалих серій масштабних ракетних атак.

"Терор у плані дронів, як звичайних, так і реактивних, так, вони можуть влаштувати, але завдати таких послідовних масованих ударів у них просто немає вже фізичної можливості. Тому так, вони будуть прив’язуватися до якихось дат, але удари не будуть такі, російською кажучи, „сокрушительні", як вони про це мріють", - сказав Жданов.

Літаки серії Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук констатував вимушену зміну тактики флоту РФ, зазначивши, що російські кораблі понад п’ять місяців бояться виходити у відкриту акваторію Чорного моря та здійснюють пуски ракет безпосередньо з захищених гаваней. Окрім того, ворожа авіація утримується на дистанції близько 100 км від позицій Сил оборони України, а міжнародні обмеження продовжують тиснути на логістику РФ - близько 70% суден її "тіньового флоту" (орієнтовно 700 танкерів) вже перебувають під санкціями.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат попередив про ризик суттєвого посилення балістичного й ракетного тиску, оскільки за збереження поточних темпів РФ спроможна запускати до 300 ракет на місяць. За його оцінками, лише за три останні масовані атаки ворог використав 39, 16 та 23 ракети відповідно, що з урахуванням поодиноких пусків становить приблизно 80 ракет на тиждень.

Окрім цього, Юрій Ігнат відзначив технологічну трансформацію ворожих безпілотників, зокрема збільшення дальності реактивних БпЛА та можливе залучення літаків для їх запуску. За його словами, за зменшення ваги бойової частини та збільшення об'єму пального реактивні дрони здатні долітати до західних областей України на відстань до 600 км. Речник Повітряних сил наголосив, що окремі нові моделі за своїми тактико-технічними характеристиками вже фактично наближаються до крилатих ракет.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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