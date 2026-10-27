"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

Віталій Козловський розповів про творчі успіхи свого 3-річного сина Оскара.

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Віталій Козловський - син Оскар / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

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Який талант проявив син Віталія Козловського

Яку кар'єру хоче співак для Оскара

Відомий український співак Віталій Козловський відверто розповів про сімейне життя та виховання маленького сина Оскара. Артист поділився думками про майбутню кар'єру хлопчика в інтерв'ю BLIK.

Разом із дружиною Юлією Бакуменко співак виховує сина Оскара, якому в лютому виповниться три роки. Хоча хлопчик уже знайомий із великою сценою і навіть з’являвся на концерті батька у столичному Палаці "Україна", зірковий тато не збирається нав’язувати йому свою професію.

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Віталій Козловський із сином / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я завжди буду підтримувати його у всіх його починаннях. Якщо він захоче співати, нехай співає. Захоче займатися спортом, нехай буде спортсменом. Це буде його шлях. Я вважаю, що неможливо зробити людину успішною лише тому, що у тебе є якісь зв’язки і ти можеш її кудись проштовхнути", - підкреслив артист.

Незважаючи на юний вік, Оскар уже активно знайомиться з творчістю батька. За словами співака, хлопчик із задоволенням слухає його композиції й навіть обрав улюблені треки.

"Так, слухає. "Краса та розлука", "Пінаколада". Усі пісні тата", - поділився Козловський.

Віталій Козловський - особисте життя / скрін з відео

Більше того, малюк уже починає проявляти артистизм і влаштовує справжні міні-виступи для найближчих. У Оскара є власний мікрофон, з яким він стає біля стійки й співає для родичів.

"Він влаштовує концерти для бабусь. У нього є власний мікрофон. Він стає біля стійки й співає", - розповів артист.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

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