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"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

Христина Трохимчук
27 жовтня 2026, 05:55
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Віталій Козловський розповів про творчі успіхи свого 3-річного сина Оскара.
Віталій Козловський - син Оскара
Віталій Козловський - син Оскар / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

Ви дізнаєтеся:

  • Який талант проявив син Віталія Козловського
  • Яку кар'єру хоче співак для Оскара

Відомий український співак Віталій Козловський відверто розповів про сімейне життя та виховання маленького сина Оскара. Артист поділився думками про майбутню кар'єру хлопчика в інтерв'ю BLIK.

Разом із дружиною Юлією Бакуменко співак виховує сина Оскара, якому в лютому виповниться три роки. Хоча хлопчик уже знайомий із великою сценою і навіть з’являвся на концерті батька у столичному Палаці "Україна", зірковий тато не збирається нав’язувати йому свою професію.

відео дня
Віталій Козловський із сином
Віталій Козловський із сином / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я завжди буду підтримувати його у всіх його починаннях. Якщо він захоче співати, нехай співає. Захоче займатися спортом, нехай буде спортсменом. Це буде його шлях. Я вважаю, що неможливо зробити людину успішною лише тому, що у тебе є якісь зв’язки і ти можеш її кудись проштовхнути", - підкреслив артист.

Незважаючи на юний вік, Оскар уже активно знайомиться з творчістю батька. За словами співака, хлопчик із задоволенням слухає його композиції й навіть обрав улюблені треки.

"Так, слухає. "Краса та розлука", "Пінаколада". Усі пісні тата", - поділився Козловський.

Віталій Козловський із сином
Віталій Козловський - особисте життя / скрін з відео

Більше того, малюк уже починає проявляти артистизм і влаштовує справжні міні-виступи для найближчих. У Оскара є власний мікрофон, з яким він стає біля стійки й співає для родичів.

"Він влаштовує концерти для бабусь. У нього є власний мікрофон. Він стає біля стійки й співає", - розповів артист.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

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