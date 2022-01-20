Удар Байдена по банках РФ і загроза "громадянської війни" в Україні: у Путіна вибухнули заявою

Заяви США про жорсткі санкції проти Росії можуть призвести до військової операції України на Донбасі - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав про те, що заяви про неможливість банками РФ проводити операції з доларом у разі військового вторгнення в Україну можуть нібито спровокувати початок "громадянської війни" на території української держави. Він звинуватив "гарячі голови" у, мовляв, спробі вирішити питання Донбасу силовим сценарієм.

Як повідомляє Інтерфакс, у четвер, 20 січня, спікер Кремля розповів про те, що заяви про можливі заборони на роботу російським фінансовим установам з доларом можуть призвести до дестабілізації ситуації в Україні. За його словами, на тлі цього у деяких представників української влади, мовляв, можуть з'явитися наміри вирішити конфлікт на Донбасі силовим шляхом.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, що називається, під сурдинку, можуть вирішити почати заново громадянську війну в своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу. Ми побоюємося в цьому зв'язку", - вважає Пєсков.

Також він додав, що риторика Заходу не змінюється, і така ситуація, з точки зору Москви, не сприяє зниженню градусу напруженості у Європі.

"Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували. Не думаю, що потрібно продовжувати коментувати, тому що заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони жодним чином не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла у Європі", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Росія може організувати провокацію на сході України під виглядом нападу на бойовиків на Донбасі "під чужим прапором", заявили в Білому домі з посиланням на розвідку США. Такі дії можуть стати приводом для нової військової операції проти України.

Журналісти CNN 19 січня опублікували відомості Міноборони України, згідно з якими РФ закінчує стягувати російські війська до українських кордонів. За даними відомства, неподалік від рубежів України зосереджено понад 127 тисяч військових. Не виключається сценарій, за якого Росія може завдати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що російські війська перебувають у прикордонних з Україною районах нібито через напружену ситуацію в регіоні та дії НАТО.

Президент США Джо Байден припустив можливість військового вторгнення Росії в Україну. Однак у Вашингтоні не знають, яким може бути масштаб атаки. За його словами, "невелике вторгнення", швидше за все, викличе меншу реакцію, ніж повномасштабна операція.

Глава Білого дому Байден попередив президента РФ Путіна про те, що якщо Росія піде на військове вторгнення в Україну, на Москву очікують такі санкції, яких ніколи не було щодо російської держави. Американський президент підкреслив, що банки Росії у такому випадку не зможуть працювати з доларом, і це стане катастрофою.

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