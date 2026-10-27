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В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні

Дар'я Пшеничник
27 жовтня 2026, 08:05
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Переобраний очільник ультраправих поставив під сумнів витрачання коштів, тоді як уряд Мелоні підтримує Київ від початку повномасштабного вторгнення.
В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні
В уряді Італії спалахнув конфлікт через допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

відео дня
  • Сальвіні вимагатиме від уряду Італії припинити допомогу Україні
  • Мелоні подзвонила віцепрем'єру й висловила невдоволення
  • Прем'єрка застерегла від публічних конфліктів у коаліції

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що домагатиметься припинення допомоги Україні. Після цього прем'єрка Джорджа Мелоні зателефонувала йому і висловила невдоволення його заявами, повідомляє La Repubblica.

У розмові з віцепрем'єром глава уряду дала зрозуміти, що висунутий ультиматум її не влаштовує. Вона також застерегла від публічних з'ясувань стосунків між партнерами по коаліції.

Ультиматум після переобрання

Свою вимогу до уряду Сальвіні оприлюднив одразу після того, як у неділю його переобрали лідером ультраправої партії "Ліга". Політик пообіцяв добиватися від кабінету міністрів згортання підтримки України.

Сальвіні також засумнівався, що італійські кошти використовуються за призначенням. Він припустив, що частина грошей могла осісти в кишенях корумпованих посадовців з оточення президента України Володимира Зеленського.

Давній противник допомоги Києву

Проти військової підтримки України Сальвіні виступав неодноразово. У Європейському парламенті його "Ліга" належить до групи "Патріоти за Європу", куди входить і французьке "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.

Позиція кабінету Мелоні протилежна: уряд підтримує Україну від перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Чи може Європа посилити підтримку через нові загрози

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний говорив, що відкриті провокації Росії проти країн НАТО не обов’язково призведуть до скорочення військової допомоги Україні.

На його думку, навпаки, нові загрози на східному фланзі Альянсу можуть підштовхнути європейські країни до посилення тиску на Москву.

"Якщо говорити про можливі провокації чи ескалацію конфліктів на східному фланзі НАТО, то прямого негативного впливу це не матиме. Якщо це відбуватиметься на тлі продовження російсько-української війни в нинішньому форматі, то це класика військового мистецтва: коли на тебе атакують на правому фланзі, має сенс посилити тиск на лівому та завдати противнику удару там, де це можливо", - підкреслив він.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Допомога Україні від ЄС - новини за темою

Главред писав, що Європейський Союз виділить Україні додаткові кошти на закупівлю безпілотників і ракет. За словами президенти Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це має посилити оборону України та захистити її повітряний простір.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про новий пакет підтримки від Німеччини на понад 1,3 млрд євро. Про це глава держави повідомив після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, пакет передбачає постачання зброї для потреб України, а також допомогу енергетичному сектору напередодні зими.

Нагадаємо, Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту.

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Про джерело: La Repubblica

La Repubblica - італійська газета, яка сповідує помірно ліві погляди і змагається за звання найпопулярнішої в країні з Corriere della Sera. Заснована в 1976 році видавцем тижневика L'Espresso Карло Караччоло. Нині в медіа-групу Gruppo Editoriale L'Espresso також входить телеканал Repubblica Radio TV, пише Вікіпедія.

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