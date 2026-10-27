Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

Російські війська атакували Київ двома хвилями, застосувавши близько 20 балістичних ракет.

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Росіяни потрапили на Південний міст / Колаж: Главред, ілюстративне фото: УНІАН, скріншоти з відео

Коротко:

Росіяни потрапили на Південний міст

Рух поїздів на червоній та зеленій лініях метро тимчасово обмежено

В результаті нічного ракетного обстрілу Києва 27 жовтня були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену. Через це рух поїздів на червоній та зеленій лініях метро тимчасово обмежили. Про це повідомили мерстолиці Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Влучання в Південний міст. Пошкоджено також інфраструктуру метрополітену", - повідомив Кличко. відео дня

Через пошкодження наземної інфраструктури метро поїзди на обох лініях курсують за зміненими маршрутами.

На червоній лінії рух організовано між станціями "Академмістечко" та "Дарниця". Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово закриті для пасажирів.

На зеленій лінії рух поїздів через Південний міст призупинено. Поїзди курсують на двох ділянках: між станціями "Сирець" і "Видубичі", а також між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".

На місцях пошкоджень працюють необхідні фахівці.

Під час ворожої атаки відбулось влучання щонайменше трьох балістичних ракет по Південному мосту у столиці. Внаслідок чого, пошкоджено дорожнє полотно та конструкції мосту, пише "єРадар".

Крім того, за словами Кличка , у Подільському районі столиці ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами зафіксовано пошкодження нежитлових будівель.

У проміжку з 21:00 26 жовтня до 04:00 27 жовтня російські війська атакували Київ двома хвилями, застосувавши близько 20 балістичних ракет.

Штучні затримки ППО сприяють терору РФ

Зеленський нагадав, що зараз загроза російських атак для України є постійною, тому для Києва важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувалися на рівні команд.

"Важливо, щоб партнери розуміли: Україні потрібні належні засоби для знищення пускових установок російських балістичних ракет. Це було б найефективнішим способом врятувати життя. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати й продовжувати війну. Україна не повинна залишатися наодинці з цим, і це виключно вина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам слід бути на боці України, на боці захисту життя", - підсумував він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що ввечері 26 жовтня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. У Деснянському районі зафіксовано влучання поблизу гуртожитку одного з університетів.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що в результаті російських обстрілів Дніпропетровської області загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Напередодні, вранці 25 жовтня, російські окупаційні війська атакували Полтаву безпілотниками. У результаті удару зафіксовано влучання в будівлю торгового комплексу.

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Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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