Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2026, 06:24оновлено 27 жовтня, 07:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські війська атакували Київ двома хвилями, застосувавши близько 20 балістичних ракет.
Росіяни потрапили на Південний міст
Росіяни потрапили на Південний міст / Колаж: Главред, ілюстративне фото: УНІАН, скріншоти з відео

Коротко:

  • Росіяни потрапили на Південний міст
  • Рух поїздів на червоній та зеленій лініях метро тимчасово обмежено

В результаті нічного ракетного обстрілу Києва 27 жовтня були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену. Через це рух поїздів на червоній та зеленій лініях метро тимчасово обмежили. Про це повідомили мерстолиці Віталій Кличко та Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Влучання в Південний міст. Пошкоджено також інфраструктуру метрополітену", - повідомив Кличко.

відео дня

Через пошкодження наземної інфраструктури метро поїзди на обох лініях курсують за зміненими маршрутами.

На червоній лінії рух організовано між станціями "Академмістечко" та "Дарниця". Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово закриті для пасажирів.

На зеленій лінії рух поїздів через Південний міст призупинено. Поїзди курсують на двох ділянках: між станціями "Сирець" і "Видубичі", а також між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".

На місцях пошкоджень працюють необхідні фахівці.

Під час ворожої атаки відбулось влучання щонайменше трьох балістичних ракет по Південному мосту у столиці. Внаслідок чого, пошкоджено дорожнє полотно та конструкції мосту, пише "єРадар".

Крім того, за словами Кличка , у Подільському районі столиці ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами зафіксовано пошкодження нежитлових будівель.

У проміжку з 21:00 26 жовтня до 04:00 27 жовтня російські війська атакували Київ двома хвилями, застосувавши близько 20 балістичних ракет.

Штучні затримки ППО сприяють терору РФ

Зеленський нагадав, що зараз загроза російських атак для України є постійною, тому для Києва важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувалися на рівні команд.

"Важливо, щоб партнери розуміли: Україні потрібні належні засоби для знищення пускових установок російських балістичних ракет. Це було б найефективнішим способом врятувати життя. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати й продовжувати війну. Україна не повинна залишатися наодинці з цим, і це виключно вина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам слід бути на боці України, на боці захисту життя", - підсумував він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що ввечері 26 жовтня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. У Деснянському районі зафіксовано влучання поблизу гуртожитку одного з університетів.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що в результаті російських обстрілів Дніпропетровської області загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Напередодні, вранці 25 жовтня, російські окупаційні війська атакували Полтаву безпілотниками. У результаті удару зафіксовано влучання в будівлю торгового комплексу.

Читайте також:

Про особу: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва Віталій Кличко балістичні ракети міжконтинентальні балістичні ракети новини України новини України та світу ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

07:11Спорт
Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

06:24Україна
РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

23:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обрали

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обрали

Останні новини

07:11

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

06:24

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

05:55

"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

05:32

Українець чи росіянин: ким насправді був князь Рюрик, історик назвав 2 версіїВідео

05:11

Малина не вродить наступного року: якої помилки не можна припускатися під час обрізки

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
04:30

Три знаки зодіаку увійдуть у смугу везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 жовтня: Тельцям - щастя, Терезам - невдоволення

03:14

Вчені знайшли "нову Землю" і здивували сенсаційним відкриттям

02:48

Що роблять собаки, коли залишаються вдома на самоті: яка поведінка є нормальною

Реклама
01:06

Ціни на АЗС можуть різко піти вгору: водіїв попередили про нове подорожчання

00:10

Спецсили ФРН готуються до війни з РФ: оприлюднено ймовірний сценарій боїв

26 жовтня, понеділок
23:50

РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

23:15

Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме

23:02

Індукційні плити втрачають популярність: багато хто повертається до одного варіанту

22:47

Як правильно запікати картоплю - секретний інгредієнт для хрусткої скоринки

22:18

Бронювання від мобілізації в Україні змінили: Кабмін оголосив нові правила

22:12

Загроза нового масованого удару: Жданов розкрив, які міста на прицілі РФ

21:57

РФ вгатила балістикою по Києву - є жертва і поранені, пошкоджено лікарні

21:35

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт намазки з цибулі за 20 хвилин

21:34

Прибирати годинами більше не доведеться: як навести лад у домі за 20 хвилин

Реклама
21:10

Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку

21:05

Ціна на автогаз різко додасть у ціні: українцям назвали про нову вартість палива

20:38

Як місяць народження впливатиме на характер дитини у майбутньому

20:36

Міста України готуватимуть до кругової оборони: що відомо про указ Зеленського

20:07

Не лише енергетика: Росія змінила тактику ударів по Україні, названо нові цілі

20:03

Українці знову будуть без світла: які відключення заплановані на 27 жовтня

19:58

Більшість використовує соду неправильно: де вона справді незамінна у побутіВідео

19:50

Ігор Стаковиченко: після війни Україні потрібна нова модель економіки

19:49

Батьки втратили обох дітей через удар РФ: у лікарні помер 12-річний Артем

19:30

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

19:01

Жовтнева повня переверне життя з ніг на голову: що очікує знаків зодіаку

18:57

Зеленський підписав нові закони щодо мобілізації і воєнного стану - деталі

18:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано вузол зв’язку, пункти управління та склади армії РФ

18:36

Мурат Насиров співав українською: Сумська вразила своїми спогадамиВідео

18:33

Припинення бойових дій по лінії розмежування можливе: названо умову

18:29

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожногоВідео

18:09

Бульйон стане каламутним і втратить аромат: який овоч не варто додавати

17:54

Постачання пального в Україну опинилось під загрозою: чого чекати українцям

17:53

Україна хоче прискорити і змінити порядок денний мирних переговорів - ЗМІ

17:30

Росія "перенесла" столицю Русі з Києва: яке нове місто обралиВідео

Реклама
17:21

Як утеплити вікна без ремонту: простий трюк допоможе зберегти тепло

17:19

Росія п’ять місяців ховає кораблі в гавані: в ВМС пояснили, що відбувається

17:17

Наталі Портман вперше висловилася щодо народження третьої дитини

17:15

Як повернути пожовклому тюлю білосніжність - що додати у пральну машину

16:44

"Перекласти ці пісні": Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA

16:33

Як прибрати нагар, жир та бруд з газових конфорок: ефективний спосіб

16:27

Тюльпани переживуть зиму й пишно зацвітуть: коли та як правильно садити цибулини

16:02

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

15:54

Чи можна заморожувати вареники: як зробити, щоб вони не злиплися та не розвалилисяВідео

15:47

Стилістка показала 7 трендових сумок на осінь-зиму: чим оновити гардеробВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти