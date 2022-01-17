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У Путіна пояснили, навіщо Росія стягнула війська до кордонів з Україною

17 січня 2022, 07:25

Пєсков заявив, що росіяни фіксують польоти розвідувальних літаків НАТО, також йде просування інфраструктури Альянсу до російських кордонів.

Пісок
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дій НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

Пєсков підкреслив в інтерв'ю телекомпанії CNN, що росіяни фіксують польоти розвідувальних літаків НАТО, також йде просування інфраструктури Альянсу до російських кордонів. У зв'язку з цим вживаються запобіжні заходи, чим і обумовлено перебування військових поблизу кордонів України.

Також Пєсков заявив про поступове "вторгнення" НАТО в Україну. Кремль вважає це наближенням до "червоних ліній". Спікер Путіна уточнив, що Росія бачить загрозу через те, що НАТО тісно співпрацює з Україною, розміщує на її території свою інфраструктуру та проводить спільні навчання з українськими військовими.

Як повідомляв Главред, раніше прессекретар Путіна сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. При цьому він сказав: "Ми не збираємося стверджувати, що не будемо розміщувати наступальні озброєння на території України". Цитату Пєскова про те, що Росія не буде давати гарантій нерозміщення наступальних озброєнь опубліковало агентсво Bloomberg.

читайте такожУкраїнець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базуПізніше головний редактор радіостанції Ехо Москви Олексій Венедиктов написав у своєму Telegram-каналі, що Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції заявив, що Росія виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України.

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"Ми не можемо виключити, що наші партнери (США і НАТО) можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Ми, зі свого боку, виключаємо для себе розміщення наступального озброєння там. Саме тому ми вимагаємо юридично закріплених гарантій", - сказав Пєсков.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

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