УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - Держдеп

25 січня 2022, 06:33

Нед Прайс заявив, що США готові обговорювати з РФ контроль над озброєннями. Жодних компромісів щодо того, які країни повинні входити в НАТО, не буде.

Нед Прайс
США готові до нового контакту з Росією на рівні глав дипломатичних відомств, сказав Нед Прайс / Reuters

Сполучені Штати Америки не підуть на поступки Росії щодо гарантій безпеки. РФ доведеться самій докласти зусиль, щоби досягти домовленостей.

Про це заявив під час брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Будь-які кроки, які ми зробимо, не будуть поступками. Це означає, що Росії теж доведеться щось робити для забезпечення нашої безпеки", - сказав він.

Прайс додав, що США обговорюватимуть ці кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.

"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", - сказав він.

Реклама

Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією. Зокрема, це контроль над озброєннями, зокрема і розміщення ракет в Європі. Однак жодних компромісів і обговорень не буде щодо того, які країни повинні входити в НАТО.

читайте такожСША можуть відправити ближче до порогу Путіна тисячі військовослужбовців, військові кораблі й літаки - NYTЗа словами представника Держдепартаменту, США готові до нового контакту з Росією на рівні глав дипломатичних відомств, якщо така взаємодія піде на користь вирішенню кризи, що склалася навколо України.

"Ми представимо письмову відповідь (на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки - ред.). Після цього ми відкриті до додаткової очної взаємодії, якщо така з нашої точки зору виявиться корисною і конструктивною в рамках наших дипломатичних зусиль", - сказав Прайс.

Переговори США та Росії

США, НАТО й Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки в Європі. Переговори проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на Схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

Російський делегат на переговорах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоби Вашингтон гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками переговорів Альянсу та Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

21 січня відбулися переговори з безпеки США та Росії. Сторони представляли держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і глава російського МЗС Сергій Лавров. За підсумками зустрічі Блінкен сказав, що на Москву чекає жорстка відповідь Заходу в разі нової військової операції проти України.

Читайте також:

viber
НАТО новини США Росія
Зараз ви переглядаєте новину «США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - Держдеп». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в біду Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиМісячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокуси Викликають заздрість: знаки зодіаку, яких найчастіше обговорюютьВикликають заздрість: знаки зодіаку, яких найчастіше обговорюють Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві порадиЯк почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим
07:06

Шансів вижити не було: у Луцьку дівчина загинула у ванній через мобілку

06:46

Чому Росії простіше знайти нового "Пушиліна", ніж призначити МураєваПогляд

06:45

Ризик втрати посади і загроза замаху: астролог розповів, що чекає на Зеленського в найближчий рік

06:33

США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - ДерждепВідео

06:08

До чого сняться миші: про що говорить такий сон

Реклама
05:40

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

05:05

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

04:44

Ціни на бензин йдуть на рекорд: українців попередили про нову вартістьВідео

04:42

Анастасія Покрещук в одних мереживних трусиках показала гаряче тіло та вражаючі силіконові груди

04:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

04:35

Про які небезпечні хвороби сигналізує біль в спині - відповідь вчених

04:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

03:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

03:33

Зваблива Надія Мейхер показала голі груди та пружні стегна в ліжку

02:55

Ексведуча Орел і Решка позувала топлес з вагітним животом

02:32

Названо найкориснішу гречкуВідео

02:19

Яка косметика повинна зберігатися в холодильнику: Топ-5 б'юті-засобів

02:16

"З днем студента " - привітання, прикольні картинки до свята

01:25

Вчені розповіли, чи є надійний спосіб побороти безсоння

01:08

В АТБ оцінили ризик зникнення продуктів з прилавків і попередили про нове зростання цінВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з чоловіком і донькою

00:42

Як пов'язані шпинат і нормалізація тиску - коментар дієтолога

00:22

Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

00:00

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

24 січня, понеділок
23:58

Катували і хотіли вирізати язик: під Черніговом чоловіки вбили 22-річного хлопцяВідео

23:26

"Для мене табу": пластичний хірург розповів, коли не стане робити операцію

22:58

В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадівВідео

22:40

Евакуація громадян США з України не планується - Білий дімВідео

22:30

Сили тероборони в прикордонних областях України на випадок вторгнення сформовані на 70% - РезніковВідео

21:57

Головне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 роціВідео

21:47

Паралізувало ноги: в Україні у дитини виявили поліомієлітВідео

21:22

Українці можуть витратити "ковідну" 1000 гривень на оплату комуналки - ЗеленськийВідео

21:13

Хто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинаціюВідео

21:12

Шмигаль розповів, як зміняться тарифи на газ до кінця опалювального сезонуВідео

20:37

Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюВідео

20:34

Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога

20:32

"Все під контролем": Зеленський звернувся до українців після РНБОВідео

20:31

Олександра Зарицька повторила легендарний образ Кім Кардашьян

20:11

Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

Реклама
20:09

Що буде з тілом, якщо регулярно їсти морську капусту - відповідь дієтолога

19:59

Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - ЛяшкоВідео

19:53

Загроза війни з Росією, курс долара і тарифи: головні заяви за підсумками засідання РНБОВідео

19:37

В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивствомВідео

19:18

Як зараз виглядає і чим займається єдиний син Анастасії Заворотнюк -21-річний Майкл СтрюковВідео

19:17

Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до КиєваВідео

19:15

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібВідео

18:41

Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

18:37

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожногоВідео

18:30

Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти