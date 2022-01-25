США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - Держдеп

США готові до нового контакту з Росією на рівні глав дипломатичних відомств, сказав Нед Прайс / Reuters

Сполучені Штати Америки не підуть на поступки Росії щодо гарантій безпеки. РФ доведеться самій докласти зусиль, щоби досягти домовленостей.

Про це заявив під час брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Будь-які кроки, які ми зробимо, не будуть поступками. Це означає, що Росії теж доведеться щось робити для забезпечення нашої безпеки", - сказав він.

Прайс додав, що США обговорюватимуть ці кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.

"Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії", - сказав він.

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Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією. Зокрема, це контроль над озброєннями, зокрема і розміщення ракет в Європі. Однак жодних компромісів і обговорень не буде щодо того, які країни повинні входити в НАТО.

читайте такожСША можуть відправити ближче до порогу Путіна тисячі військовослужбовців, військові кораблі й літаки - NYTЗа словами представника Держдепартаменту, США готові до нового контакту з Росією на рівні глав дипломатичних відомств, якщо така взаємодія піде на користь вирішенню кризи, що склалася навколо України.

"Ми представимо письмову відповідь (на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки - ред.). Після цього ми відкриті до додаткової очної взаємодії, якщо така з нашої точки зору виявиться корисною і конструктивною в рамках наших дипломатичних зусиль", - сказав Прайс.

Переговори США та Росії

США, НАТО й Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки в Європі. Переговори проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на Схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

Російський делегат на переговорах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоби Вашингтон гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками переговорів Альянсу та Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

21 січня відбулися переговори з безпеки США та Росії. Сторони представляли держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і глава російського МЗС Сергій Лавров. За підсумками зустрічі Блінкен сказав, що на Москву чекає жорстка відповідь Заходу в разі нової військової операції проти України.

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