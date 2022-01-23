Руйнувати бункери та знищувати танки: США озброїли Україну Javelin, гранатометами та вогнеметами

/ dvidshub.net

Сполучені Штати передали Україні нову партію зброї, серед якої - ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D.

За даними порталу DVIDS Міноборони США, чергова партія озброєння і боєприпасів прибула в Україну в ніч на 22 січня.

"Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які направляються в Україну під час зарубіжної військової місії", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що партія американської зброї, доставленої в Україну 22 січня, включала ПТРК Javelin і реактивні термобаричні гранатомети M141 Bunker Defeat munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень і бункерів.

/ dvidshub.net

На фото американської зброї для України - транспортувальні тубуси з ПТРК Javelin, а також полегшені одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий").

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/ dvidshub.net

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Раніше в США заявили про те, що армійські позашляховики США HMMWV з легким бронюванням і бойові машини піхоти Bradley з протитанковими ракетами TOW-2 і додаткові кілька сотень Javelin можуть бути ефективним способом боротьби з російською загрозою в Україні.

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