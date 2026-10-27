У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

Коротко:
- "Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (чоловіки)
- "Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (жінки)
- "Золотий м'яч-2026": підсумковий розподіл місць
Увечері 26 жовтня в лондонському театрі "Палладіум" відбулася церемонія вручення нагород "Золотий м'яч-2026".
Найкращим футболістом 2026 року став англійський нападник "Баварії" Гаррі Кейн. Про це повідомляє Sport.ua.
Гаррі Кейн став першим англійцем з 2001 року, який отримав цю престижну індивідуальну нагороду (тоді переможцем став Майкл Оуен).
Кейн провів видатний сезон 2025/26, забивши 73 голи в 65 матчах за клуб і збірну. У складі "Баварії" англієць допоміг команді виграти чемпіонат Німеччини та Кубок Німеччини. На чемпіонаті світу 2026 року він також продемонстрував високу результативність (6 голів і 1 асист), а збірна Англії завершила турнір на третьому місці.
Друге місце в голосуванні посів французький нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе, а третім став іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.
Церемонія 2026 року стала особливою, оскільки нагородження вперше в історії "Золотого м’яча" відбулося в Лондоні. Ця подія також ознаменувала 70-річчя престижної футбольної нагороди, заснованої в 1956 році.
"Золотий м’яч-2026": усі переможці за номінаціями (чоловіки):
- "Золотий м’яч" (Ballon d’Or) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія");
- Найкращий молодий футболіст (Kopa Trophy) – Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона");
- Найкращий воротар (Yashin Trophy) – Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік" Більбао);
- Найкращий бомбардир ( Gerd Müller Trophy) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія");
- Найкращий тренер (Johan Cruyff Trophy) – Луїс де ла Фуенте (Іспанія, збірна Іспанії);
- Найкращий чоловічий клуб року (Club of the Year) – ПСЖ (Франція);
- Премія Сократеса (Socrates Award) – Букайо Сака (Англія, "Арсенал").
"Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (жінки):
- Жіночий "Золотий м'яч" (Ballon d'Or Feminin) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона" / "Лондон Сіті Лайонесс");
- Найкраща молода футболістка ( Kopa Trophy) – Вікі Лопес (Іспанія, "Барселона");
- Найкраща воротарка (Yashin Trophy) – Ката Коль (Іспанія, Барселона);
- Найкраща бомбардирка (Gerd Müller Trophy) – Шарлін Корраль (Мексика, Пачука);
- Найкращий тренер жіночої команди (Johan Cruyff Trophy) – Пере Ромеу (Іспанія, Барселона);
- Найкращий жіночий клуб року (Club of the Year) – "Барселона" (Іспанія).
"Золотий м'яч-2026": підсумковий розподіл місць:
- Гаррі Кейн (Англія, "Баварія");
- Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал Мадрид");
- Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона");
- Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті" / "Барселона");
- Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер Маямі");
- Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ);
- Усман Дембеле (Франція, ПСЖ);
- Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті");
- Майкл Олісе (Франція, "Баварія");
- Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ).
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Про премію: "Золотий м'яч"
"Золотий м'яч" - найпрестижніша індивідуальна нагорода у світовому футболі, яка щорічно вручається найкращому футболістові світу.
Премію заснував французький журнал France Football у 1956 році. З 2024 року організатори проводять її спільно з УЄФА. Переможця визначають шляхом голосування провідні спортивні журналісти з усього світу.
Приз присуджується за підсумками футбольного сезону (а не календарного року). Оцінюються індивідуальна гра, внесок у успіхи команди, завойовані трофеї, а також клас гравця та дотримання ним принципів чесної гри (fair play).
Абсолютним лідером за кількістю нагород є аргентинець Ліонель Мессі, який виграв "Золотий м’яч" 8 разів. На другому місці - Кріштіану Роналду з 5 трофеями.
За всю історію нагороди її лише один раз зміг отримати голкіпер - радянський воротар Лев Яшин у 1963 році.
На ювілейній 70-й церемонії вручення, що відбулася в Лондоні, головним тріумфатором і володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став англійський нападник Гаррі Кейн.
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