У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

Найкращим футболістом 2026 року став англійський нападник "Баварії" Гаррі Кейн.

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У Лондоні вручили "Золотий м'яч" / колаж: Главред, фото: x.com/ballondor

Коротко:

"Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (чоловіки)

"Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (жінки)

"Золотий м'яч-2026": підсумковий розподіл місць

Увечері 26 жовтня в лондонському театрі "Палладіум" відбулася церемонія вручення нагород "Золотий м'яч-2026".

Найкращим футболістом 2026 року став англійський нападник "Баварії" Гаррі Кейн. Про це повідомляє Sport.ua.

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Гаррі Кейн став першим англійцем з 2001 року, який отримав цю престижну індивідуальну нагороду (тоді переможцем став Майкл Оуен).

Кейн провів видатний сезон 2025/26, забивши 73 голи в 65 матчах за клуб і збірну. У складі "Баварії" англієць допоміг команді виграти чемпіонат Німеччини та Кубок Німеччини. На чемпіонаті світу 2026 року він також продемонстрував високу результативність (6 голів і 1 асист), а збірна Англії завершила турнір на третьому місці.

Друге місце в голосуванні посів французький нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе, а третім став іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Церемонія 2026 року стала особливою, оскільки нагородження вперше в історії "Золотого м’яча" відбулося в Лондоні. Ця подія також ознаменувала 70-річчя престижної футбольної нагороди, заснованої в 1956 році.

Гаррі Кейн / Фото: x.com/ballondor

"Золотий м’яч-2026": усі переможці за номінаціями (чоловіки):

"Золотий м’яч" (Ballon d’Or) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія");

(Ballon d’Or) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія"); Найкращий молодий футболіст (Kopa Trophy) – Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона");

(Kopa Trophy) – Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона"); Найкращий воротар (Yashin Trophy) – Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік" Більбао);

(Yashin Trophy) – Унаї Сімон (Іспанія, "Атлетік" Більбао); Найкращий бомбардир ( Gerd Müller Trophy) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія");

Gerd Müller Trophy) – Гаррі Кейн (Англія, "Баварія"); Найкращий тренер (Johan Cruyff Trophy) – Луїс де ла Фуенте (Іспанія, збірна Іспанії);

(Johan Cruyff Trophy) – Луїс де ла Фуенте (Іспанія, збірна Іспанії); Найкращий чоловічий клуб року (Club of the Year) – ПСЖ (Франція);

(Club of the Year) – ПСЖ (Франція); Премія Сократеса (Socrates Award) – Букайо Сака (Англія, "Арсенал").

"Золотий м'яч-2026": усі переможці за номінаціями (жінки):

Жіночий "Золотий м'яч" (Ballon d'Or Feminin) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона" / "Лондон Сіті Лайонесс");

(Ballon d'Or Feminin) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона" / "Лондон Сіті Лайонесс"); Найкраща молода футболістка ( Kopa Trophy) – Вікі Лопес (Іспанія, "Барселона");

Kopa Trophy) – Вікі Лопес (Іспанія, "Барселона"); Найкраща воротарка (Yashin Trophy) – Ката Коль (Іспанія, Барселона);

(Yashin Trophy) – Ката Коль (Іспанія, Барселона); Найкраща бомбардирка (Gerd Müller Trophy) – Шарлін Корраль (Мексика, Пачука);

(Gerd Müller Trophy) – Шарлін Корраль (Мексика, Пачука); Найкращий тренер жіночої команди (Johan Cruyff Trophy) – Пере Ромеу (Іспанія, Барселона);

(Johan Cruyff Trophy) – Пере Ромеу (Іспанія, Барселона); Найкращий жіночий клуб року (Club of the Year) – "Барселона" (Іспанія).

"Золотий м'яч-2026": підсумковий розподіл місць:

Гаррі Кейн (Англія, "Баварія"); Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал Мадрид"); Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона"); Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті" / "Барселона"); Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер Маямі"); Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ); Усман Дембеле (Франція, ПСЖ); Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті"); Майкл Олісе (Франція, "Баварія"); Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ).

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