Понад 127 тисяч військ біля кордонів України і загроза ракетних ударів: у Києві заявили про плани РФ

Росія майже завершила стягування військ до кордонів України - Міноборони / Reuters

Росія практично завершила концентрацію своїх військ біля кордонів України. У прикордонних з українською державою районах дислокуються понад 127 тисяч військових. Такі дії спрямовані на провокацію розколу Заходу і зниження можливостей США гарантувати безпеку у Європі. Росіяни також перекинули оперативно-тактичні комплекси Іскандер і можуть використовувати ракети середньої дальності з метою знищення стратегічно важливих об'єктів. Про це заявили в Міністерстві оборони.

Як повідомляє CNN з посиланням на інформацію, надану відомством, росіяни завершують стягування військ до кордонів України і зосередили біля рубежів вже понад 127 тисяч військ.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тисяч людей особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тисяч військовослужбовців", - зазначили в Міноборони.

Вказується, що маневри, які здійснює Росія, спрямовані на розкол Євросоюзу з НАТО і є спробою обмежити здатність США забезпечувати безпеку у Європі.

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Росія посилює війська і на Донбасі

У Міноборони також уточнили, що Росія надає підтримку понад 35 000 бойовикам на Донбасі і розмістила в окупованих районах ОРДЛО близько 3 000 своїх військових. Неподалік з українським кордоном розгорнуті додаткові підрозділи радіозв'язку. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то наразі росіяни в три рази збільшили кількість польотів, які проводяться з метою розвідувальної діяльності.

РФ може завдати ракетних ударів

Як вважають в оборонному відомстві, Росія може задіяти ракети середньої дальності з метою "знищення життєво важливих об'єктів". Про це свідчить перекидання росіянами додаткових тактичних групоперативно-тактичних комплексів Іскандер. Такі ракети здатні вражати цілі на відстані в 500-700 кілометрів. Вони можуть долетіти і до Києва.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американський телеканал CNN раніше повідомив, що розвідка США отримала відомості, згідно з якими Росія працює над підготовкою оперативної групи з метою нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі. Подібні дії повинні стати мотивацією для військового вторгнення Росії в Україну.читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнями

Спікерка Білого дому Джен Псакі підтвердила інформацію розвідки про те, що Росія може готувати провокацію з метою виправдання своєї нової військової операції проти України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війська Росії знаходяться на російській території і залишаються в прикордонних з Україною районах через нібито напружену обстановку в регіоні і дії НАТО. Він назвав рух військ "запобіжними заходами".

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