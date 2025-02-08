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Путін готується до продовження війни: Зеленський зробив важливу заяву

Ангеліна Підвисоцька
8 лютого 2025, 19:16
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РФ нарощує військове виробництво та збільшує армію.
Владимир Зеленский, Путин
Путін готується до продовження війни / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Головне зі звернення Зеленського:

  • Путін готується до продовження війни
  • РФ нарощує військове виробництво
  • РФ хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів

РФ готується до продовження війни і створюють нові дивізії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Українська розвідка підтверджує, що РФ розвиває нові військові виробництва. Також ворог буде розширювати співпрацю з Північною Кореєю.

відео дня

"На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України", - сказав Зеленський.

Він додав, що Путін хоче збільшити свою армію ще на 100 тисяч солдатів. Президент акцентує на тому, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Владимир Зеленский
Путін готується до продовження війни / фото: скріншот

Переговори і завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня у Вашингтоні. Крім того, він припустив можливість переговорів із Володимиром Путіним, зазначивши, що раніше мав із ним "хороші стосунки".

Зеленський прагне зустрітися з Трампом до його переговорів із Путіним, щоб уникнути діалогу про Україну без її участі. Він наголосив, що головним питанням обговорення з американським лідером мають стати гарантії безпеки.

Тим часом у Москві підтверджують майбутню зустріч Трампа та Путіна. Голова комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що такі переговори можуть відбутися найближчим часом, а їхня підготовка вже перебуває "на просунутій стадії".

Водночас Вашингтон розглядає можливість посилення санкційного тиску на Москву. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що чинні санкції США впливають на економіку РФ лише на 3 бали з 10 можливих, а тому можуть бути суттєво посилені, щоб змусити Кремль припинити війну проти України.

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