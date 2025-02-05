Росія готова вести переговори з Україною: Пєсков зробив цинічну заяву

Речник Путіна заявив, що зацікавленою у мирних переговорах має бути саме Україна.

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Мирні переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори із Зеленським

Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом

Країна-агресор Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, зокрема із президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Зокрема, речник диктатора сказав, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одного готова до діалогу з ним.

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Крім того, Пєсков назвав слова українського президента про готовність до переговорів "порожніми", адже нібито сам Зеленський заборонив проводити перемовини.

Крім того, у прессекретаря Путіна запитали, чи вважає російський диктатор Зеленського ворогом.

"Тут не може і не повинно бути місця емоціям", - відповів він.

Також, за його словами, найбільш зацікавленою у мирних переговорах має бути саме Україна, враховуючи теперішню ситуацію на фронті.

Переговори з РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що формат мирних переговорів із Росією буде залежати від того, як буде виглядати план завершення війни. Вести переговори без України неможливо.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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