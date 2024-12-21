Трамп зустрінеться з Путіним: у США розкрили деталі та назвали цілі

Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.

https://glavred.net/world/tramp-vstretitsya-s-putinym-v-ssha-raskryli-detali-i-nazvali-celi-10624100.html Посилання скопійоване

Путін спробує підпорядкувати Україну і Грузію, Київ проти заморозки війни - WP / Колаж: Главред

Головне з матеріалу The Washington Post:

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться у 2025 році

Путін спробує зловити Трампа у пастку

Україна проти заморозки війни

Новообраний президент США Дональд Трамп і керівник країни-агресора Росії Володимир Путін зустрінуться у 2025 році. Обидва прагнутимуть завершення російсько-української війни на своїх умовах, і надій на мирну угоду мало.

Які цілі у Трампа і Путіна

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що обидва "самопроголошені геополітичні лідери" спробують закінчити війну на своїх умовах.

відео дня

Згідно з даними журналістів, Путін прагне "великої угоди", яка залишить Україну в орбіті Кремля, послабить НАТО і зміцнить положення Росії. Але мирну угоду навряд чи буде підписано, оскільки Путін налаштований максималістично, а Трамп не хотів би опинитися в слабкій позиції.

Близький до високопоставлених дипломатів співрозмовник WP сказав, що Москва не налаштована на компроміс, адже російські окупанти "впевнено просуваються на сході України, і ніхто не прогнозує економічного краху".

"Я сподіваюся, що Трамп не потрапить до цієї пастки"

При цьому Кремль може "проявити гнучкість" у плані своїх деяких територіальних вимог до України, але лише в обмін на поступки у вигляді створення концепції майбутньої архітектури безпеки Європи.

Гіпотетичний саміт Трампа і Путіна може призвести до поділу світу на сфери впливу, і тоді гарантоване "підпорядкування Росії" України і Грузії.

Якщо такий сценарій стане реальністю, НАТО буде обмежене у своїй діяльності, а безпека Європи потрапить під загрозу.

"Я сподіваюся, що Трамп не потрапить до цієї пастки, тому що європейці будуть проти цього заперечувати, і я думаю, що українці теж", - каже журналістам колишній високопоставлений американський дипломат і експерт з Росії.

Україна не зможе жити у стані заморозки війни

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Брюсселі заявив, що Україна не зможе жити в стані замороженої війни.

"Щодо питання припинення вогню. Ми маємо зрозуміти, що не можемо жити із замороженим конфліктом. Коли йдеться про припинення вогню в будь-якому конфлікті, будь-якій війні - люди знають, що буде після, чим усе закінчиться. Треба знати, що буде завтра, щоб сьогодні робити припинення вогню. Інакше ви просто робите заморожений конфлікт. Тому Україні потрібні гарантії безпеки і сильна позиція", - пояснив позицію Києва український глава держави.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

За його словами, Європа має брати участь у перемовинах щодо завершення війни і бути єдиною заради досягнення миру, а не припинення бойових дій, як того хоче Путін.

"Ми усі розуміємо, що в січні президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом", - наголошував Володимир Зеленський.

Перемовини України та Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна навряд чи зараз готова до перемовин. Український гарант акцентував увагу на тому, що для початку потрібно забезпечити сильну позицію Києва, а потім запускати дипломатію.

Київ і Москва "готові до перемовин", говорив спеціальний представник адміністрації Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог. На думку чиновника майбутньої команди Трампа, новий президент США здатний зупинити війну.

Питання про мирні перемовини слід ставити Росії, а не Україні, сказав представник українського МЗС Георгій Тихий. Якщо Москва не хоче миру, потрібно її до цього примусити.

Інші новини:

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред