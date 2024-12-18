Трамп знає про небезпеку заморожування війни - Зеленський

Дональд Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб вирішити питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації.

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Київ хотів би бачити сильнішу підтримку України з боку США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

Трамп поспішає закінчити війну, але поки що не має доступу до всієї інформації

Україна не збирається здаватися і відмовлятися від нашої незалежності

Київ хотів би сильнішої підтримки з боку США

Обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. Важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування онлайн із читачами Le Parisien про підсумки переговорів із Трампом у Парижі.

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів або прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", - сказав Зеленський.

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За словами глави держави, "небезпека полягала б у тому, щоб сказати: ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".

Також президент стверджує, що Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб вирішити питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації.

"Наразі він ще не в Білому домі та не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Київ хотів би бачити сильнішу підтримку України з боку США.

"Наші команди вже працюють із командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були і залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", - резюмував Зеленський.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Заяви Трампа про війну в Україні

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладення угоди про завершення війни.

Також Трамп розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "по обидва боки", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні якомога швидше, але важливо зробити це так, щоб уникнути можливості її повторення в майбутньому.

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