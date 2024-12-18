У США заявили, що Україна і Росія готові до мирних переговорів - деталі

Спецпосланець США називав дві головні причини готовності обох сторін до діалогу.

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Великі втрати змінили позиції Києва та Москви щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що сказав Келлог:

Втрати та загальне виснаження вплинули на готовність сторін до переговорів

Росія щодня втрачає близько 200 військовослужбовців

Трамп може виконати роль "рефері" у переговорах

Україна і країна-агресор Росія вже готові до проведення мирних переговорів. Про це заявив спецпосланець новообраного президента США Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог, опублікувавши відео у соцмережі X.

Він навів дані представника Міністерства оборони США про те, що РФ втрачає до 200 окупантів на день. Не кращою є ситуація із північнокорейськими військовими, яких країна-агресор залучає до бойових дій на Курщині - їх ліквідували або поранили вже у кількості декількох сотень.

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Водночас українська сторона, за словами Келлога, вже втратила близько 40% територій Курської області.

Якщо співвідносити загальні втрати обох сторін, то після тисячі днів війни ворожа армія втратила 350-400 тисяч військових, в той час як українська - 150 тисяч, через що і Москва і Київ нібито кажуть, що, можливо, прийшов час відступити.

"Уявіть бій у клітці. У вас є два бійці, і обидва хочуть зупинитись. Вам потрібен рефері, щоб їх розділити. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити", - наголосив він.

Готовність України і Росії до мирних переговорів

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справжній мир, а не пауза в бойових діях із Росією. Це може бути реалізовано завдяки сильній спільній позиції партнерів.

Формула миру / Інфографіка: Главред

Раніше також він пояснив, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресор РФ хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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