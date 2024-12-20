Шольц оголосив про плани на перемовини з Путіним і розкрив деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається знову поговорити з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Окупанти повинні припинити військову агресію проти України і вивести з її території свої війська.
"Я розмовляв із російським президентом і буду говорити з ним знову", - цитує Tagesschau слова Шольца, сказані під час спільної пресконференції з естонським прем'єром Крістеном Міхалом.
За словами канцлера, мета подібних розмов із Путіним "завжди буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію і вивести війська".
Утім, Шольц не став повідомляти про те, коли буде наступна розмова з Путіним і не назвав умов перемовин.
Позиція Шольца щодо війни Росії проти України - новини за темою:
Як повідомляв Главред, після поїздки до Києва Шольц звернувся до Путіна. Німецький канцлер сказав, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Пізніше Шольц провів телефонну розмову з Трампом. Обидва лідери домовилися про те, що намагатимуться якомога швидше знайти шлях до справедливого миру в Україні. Шольц повторно пообіцяв не припиняти підтримку української держави.
Шольц зібрався поїхати з "мирною місією" до Москви, дізналися німецькі журналісти видання Spiegel. Утім, у канцелярії Шольца цю інформацію рішуче спростували.
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Хто такий Олаф Шольц?
Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.
19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.
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