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Ультиматум для режиму Путіна: у МЗС зробили заяву про перемовини з Росією

Андрій Ганчук
20 грудня 2024, 19:01
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Агресорка Росія прагне до розширення військової агресії, зазначив Георгій Тихий.
Путін, Україна
Потрібно зробити так, щоб Росія реально прагнула миру з Україною МЗС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказали у МЗС України:

  • Питання про перемовини треба адресувати РФ
  • Росію треба примусити до миру
  • Росія прагне до ескалації війни

Питання щодо можливих перемовин України та РФ слід ставити російській стороні. Якщо Москва не хоче миру, отже, потрібно посилити на неї тиск для того, щоб примусити Кремль до миру. До того ж Росія прагне до розширення своєї військової агресії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Під час брифінгу відомства в п'ятницю, 20 грудня, він сказав про те, що дискусію щодо перемовин потрібно розвернути в бік Росії.

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"Давайте ми всі разом розгорнемо цей дискурс (про перемовини). Нехай Путін і Росія думають, коли вони сідають за стіл перемовин. Це Путін і Росія напали на Україну. Україна захищається від агресії. Перед Україною стоїть екзистенціальне питання існування держави і виживання наших людей", - зазначив Тихий.

Ультиматум для режиму Путіна: у МЗС зробили заяву про перемовини з Росією
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Росію потрібно примусити до миру

За словами Тихого, якщо РФ не хоче мирної угоди, потрібно посилити тиск на Кремль і підвищити ціну на агресію, щоб у Москви з'явилося прагнення до миру.

Росія прагне до ескалації в Україні

Речник МЗС також акцентував увагу на тому, що у Кремля є бажання розширювати свою агресію.

"Ми доносимо нашим партнерам просту позицію, щоб у Росії з'явилося бажання шукати реального миру, потрібно збільшити тиск на них", - підкреслив Георгій Тихий.

Перемовини України та Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий глава Білого дому Дональд Трамп у січні збільшить зусилля для завершення російсько-української війни. Україні потрібен справедливий і стійкий мир, а не перемир'я, яким може скористатися Путін для повторної військової агресії.

Київ і Москва "готові до перемовин", говорив спецпредставник адміністрації Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог. За його словами, Трамп здатний зупинити війну.

Україні потрібно ухвалити рішення: продовження війни або перемовини про мир, сказав держсекретар США адміністрації Байдена Ентоні Блінкен. Білий дім прагне забезпечити сильні позиції Києва на можливих переговорах у 2025 році.

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Що таке МЗС України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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