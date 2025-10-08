Рус
Чи змінить блекаут у Москві хід війни - експерт розвінчав ілюзії

Юрій Берендій
8 жовтня 2025, 22:41
Блекаут у Москві навряд чи змінить ставлення росіян і Кремля до війни, важливіше робити конкретні дії, а не вести пусті дискусії, вказує Михайло Гончар.
Про що сказав Гончар:

  • Нараза зарано обговорювати можливість блекауту в Москві
  • Блекаут у столиці РФ не змінить ставлення росіян до війни

Наразі немає сенсу обговорювати можливість блекауту в Москві в осінньо-зимовий період. Навіть, якщо він станеться - це не змінить ставлення росіян і Кремля до війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар.

Гончар зауважив, що питання про можливий блекаут у Москві — це те, про що ми не знаємо і не повинні знати, і взагалі немає сенсу про нього говорити наперед. Спочатку потрібно діяти, а вже потім інформувати, а не навпаки.

На його думку, заяви про наміри влаштувати блекаут у столиці лише повторюють західну логіку спроб злякати росіян словом, але це навряд чи змінить їх поведінку — хіба що тимчасово налякає, але Росія продовжить робити своє. Тому краще менше говорити й більше робити.

Він нагадав, що довго дискутували про українські балістичні системи та крилаті ракети "Фламінго" з потужною бойовою частиною, як про можливі засоби впливу.

"Чим більше такого базікання без дій, тим більше прилітає в Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, тобто туди, де завжди кувався наш ракетний меч. Агресор продовжуватиме війну, поки його не привести до стану недієздатності. Розмови на нього не впливають", - резюмував він.

Який можливий сценарій блекауту в Росії

Як писав Главред, енергосистема Росії перебуває у глибокій кризі, зіткнувшись із системним провалом і дефіцитом потужностей, який сягнув 25 ГВт. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що нинішній стан енергосектору РФ є не випадковим збоєм, а наслідком масштабних внутрішніх проблем, які роблять систему надзвичайно вразливою.

"І це ще не було системних ударів, які Росія сама наближає своїми діями проти нашої енергетики", – зазначив він.

Коваленко різко розкритикував російське керівництво, підкресливши безрезультативність ударів по українській енергетиці, адже її стабільність підтримується західними партнерами.

Через дефіцит електроенергії вже 42 регіони Росії змушені запроваджувати обмеження у пікові години. Перебої спостерігаються від центральних областей до Сибіру та Далекого Сходу. За словами Коваленка, ситуація може лише погіршитися — у порівнянні з майбутніми проблемами втрата нафтопереробних заводів здаватиметься незначною.

Він наголосив, що міжнародні санкції вже завдали російській енергетиці серйозного, фактично невідновного удару.

"Санкції вже завдали удару: резервів немає, інфраструктура деградує, плану виходу нема. А Путін б’є по Україні і гарантує своєму населенню холодну і темну зиму, оскільки терпіти ніхто не буде. План вберегти Москву – зараз основний в Путіна. І заради цього він готовий пожертвувати всіма регіонами", – заявив керівник ЦПД.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Ямальський газотранспортний вузол має стратегічне значення для енергосистеми Росії, адже через нього проходить близько 17 основних газопроводів, що постачають газ у центральні регіони РФ, включно з Москвою та Підмосков’ям. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Водночас нещодавно, за понад 2000 кілометрів від українського кордону, в російській Тюмєні сталися потужні вибухи, які призвели до пошкодження нафтопереробного заводу. Це встановило новий рекорд дальності польоту українських ударних засобів, зазначає Defense Express.

За словами народного депутата та голови української делегації в ПА НАТО Єгора Чернєва, Україна вже використовує крилаті ракети типу "Фламінго" для ударів по території Росії, проте це не єдина вітчизняна розробка, здатна вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

