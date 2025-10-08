Є нюанс: розкрито, як передача Україні ракет Tomahawk вплине на хід війни

Кілька десятків ракет Tomahawk дадуть мало ефекту, тоді як сотні таких ракет можуть радикально змінити ситуацію на полі бою, вважає Жданов.

Як передача Україні Tomahawk вплине на хід війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео YouTube

Про що сказав Жданов:

Передача кількох ракет Tomahawk не змінить хід війни

Передача сотень Tomahawk може серйозно вдарити по економіці РФ

Якщо Україна отримає від США ракети тому Tomahawk, то їх вплив на хід війни буде прямо залежати від їх кількості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, якщо Україні передадуть таку ж кількість Tomahawk, як і ATACMS, тобто близько 30 одиниць, які швидко вичерпалися і практично не вплинули помітно, то ефект буде таким самим малопомітним.

Жданов підкреслив, що за умови передачі сотень Tomahawk ситуація зміниться радикально.

Він зазначив, що це вплине на хід бойових дій і серйозно вдарить по економіці Росії, адже ракети з дальністю близько 2,5 тисячі кілометрів дозволять уражати її енергетичну, нафтопереробну та газову інфраструктуру.

"Все впирається в кількість. Може бути і так, як з танками: батальйон Abrams просто зник, розчинився. Його бачили хіба що росіяни в Курській області, а також в районі Авдіївки ці танки застосовувала 47-а бригада (тоді росіяни навіть захопили один Abrams і притягли до себе на ВДНГ, щоб показати свою здатність підбити навіть американські танки)", - резюмує він.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи передадуть Україні ракети Tomahawk - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар прокоментував можливість передачі Україні ракет великої дальності Tomahawk. За його словами, політика США щодо Росії, побудована на "методі пряника", не дала результатів, тому Вашингтон перейшов до формування для Москви реальної загрози.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Сили оборони України технічно здатні знеструмити Москву й без ракет Tomahawk. На його думку, блекаут у столиці може стати переломним моментом у війні, підірвати позиції Володимира Путіна в Кремлі та переконати еліти, що його владі настав кінець.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що нібито "ухвалив рішення" про продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk для постачання Україні через країни НАТО. Водночас джерело Axios, близьке до українського уряду, зазначає, що у адміністрації США турбуються, чи вдасться контролювати подальше використання таких ракет після їх придбання союзниками.

Київ чекає остаточного рішення Трампа щодо постачання Tomahawk. Ці ракети мають дальність близько 2 574 км і теоретично можуть досягати Москви. Навіть відкладена поставка або лише факт їхньої наявності вже може стати важільним фактором тиску на Кремль. Як пише The Telegraph, процес постачання таких систем може тривати місяці.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

