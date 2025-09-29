Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

Анна Ярославська
29 вересня 2025, 10:47
90
Армія РФ не змогла захопити ні Київ, ні Одесу, нагадав спецпредставник Трампа.
Кит Келлог, Путин
Кіт Келлог висловився про війну РФ проти України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головні тези Келлога:

  • РФ не виграє війну в Україні
  • Це "не війна Трампа", вона почалася ще за часів Обами і продовжилася за Байдена
  • Трамп зробив усе можливе для завершення війни

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

В інтерв'ю Fox News Келлог вкотре заявив, що це не війна Трампа.

відео дня

"Знаєте, ця війна почалася 2014 року за президента Обами, коли росіяни увійшли до Криму, а потім 2022 року, коли вони увійшли туди за президента Байдена. Це не війна президента Трампа в тому сенсі, що він успадкував цю війну. І він зробив усе можливе, щоб завершити цю війну: від переговорів із двома основними керівниками до переговорів із союзниками. І він виконав чудову роботу. Він дійсно дуже старається", - сказав Келлог.

При цьому спецпосланець Трампа вважає, що російський диктатор Путін не виграє у війні.

"Якби вони [росіяни] вигравали цю війну, вони були б у Києві, вони були б в Одесі, вони були б за Дніпром", - сказав Келлог.

Він також додав, що в НАТО з'явилося два нових члени, що ускладнило ситуацію для РФ.

"Ми додали двох нових союзників по НАТО. Один із них, як ви знаєте, Фінляндія, подвоїла протяжність кордону, який росіянам доводиться захищати. Ми додали Швецію, яка є технологічно розвиненою країною, особливо в плані озброєння. Так що, я думаю, саме тут у них є можливість кинути виклик Росії набагато агресивніше, якщо вони вирішать це зробити і отримають систему озброєння, необхідну для цього", - додав Келлог.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Хто такі Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Путін виграє Третю світову: думка експертів

Марк Тот, який пише про національну безпеку і зовнішню політику, і полковник у відставці Джонатан Світ опублікували у виданні The Hill статтю, в якій ідеться про те, що всупереч усім прогнозам, російський диктатор Володимир Путін здобуває перемогу в Третій світовій війні. Однак ідеться не про криваві поля битв в Україні - там путінська армія загрузла в позиційній війні, подібній до Першої світової.

Насамперед, Путін упевнено рухається до досягнення своїх початкових цілей: покласти край глобальній гегемонії США і зруйнувати світовий порядок, що склався після Другої світової війни.

"У результаті НАТО опиняється під загрозою, а Рада Безпеки ООН виявляється нездатною забезпечити мир у всьому світі. Тривожно, що вакуум, який утворюється, сприяє зміцненню багатополярного світу Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна", - йдеться в статті.

Автори зазначають, що головна місія Путіна - зруйнувати єдність НАТО. На їхню думку, Вашингтон також винен у тому, що дозволяє Путіну легко здобути перемогу.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп усвідомив, що Україна не може і не буде обмінюватися землями з державою-агресором Росією.

Фактично Трамп здійснив різкий поворот від закликів до територіальних поступок до тверджень, що Україна здатна відновити контроль над усією своєю територією. На зміну трактуванню переговорів як найреалістичнішого варіанту підтримки Києва прийшло переконання в можливості повного звільнення країни. У Sky News назвали чотири причини таких заяв Трампа.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами. Україна буде захищена після досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США війна Росії та України Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

11:35Війна
ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

10:47Фронт
Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ

09:55Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Останні новини

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
10:56

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

10:49

Україна готує відповідь на удари РФ по енергетиці: генерал озвучив задум Києва

10:47

Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

10:47

ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

Реклама
10:40

У Львівській області стався землетрус: деталі

10:31

Золоті монети просто під ногами: в якому місті України знайшли справжній скарбВідео

10:29

10 тисяч євро за кілограм: який мед найдорожчий у світі й в УкраїніВідео

10:21

Мати пропагандиста Кеосаяна не з'явилася на його похорон - що сталося

10:05

Незакритий гештальт: фіналістка Нацвідбору зробила несподівану заяву

09:52

НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ - The Times

09:47

Це війна між варварством і цивілізацієюПогляд

09:41

"Ми вже у стані війни з Росією": у Британії зробили гучну заяву

09:34

В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

09:17

Навіть говорити про неї не хоче: що Сумська розповіла про старшу доньку-мовчунку

08:58

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Реклама
08:56

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

08:44

Окупанти йдуть в обхід: в ISW заявили про проблеми РФ на гарячій ділянці фронту

07:55

"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

07:22

Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

07:10

Складна загадка на уважність: чим відрізняються дві дівчини

06:40

У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

06:09

Київ під атакою: статистика уражень не показала прориву в ППОПогляд

05:44

Чоловік ще не знає: Світлана Тарабарова натякнула на четверту вагітність

05:03

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

04:30

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

04:02

Штраф не загрожує: три випадки, коли за кермом можна користуватися телефоном

03:32

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причинуВідео

02:35

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

02:02

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

00:53

Миття авто без подряпин: як старий метод двох відер перевершує сучасні технології

00:15

ЗСУ "засвітили" плани Кремля: яку інформаційну "бомбу" заклала РФ під Ямполем

28 вересня, неділя
23:28

У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протестВідео

23:15

Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по "серцю" економіки Путіна

22:45

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона РевутФото

22:27

Прихована пастка на грядці: шість місць, де не варто садити цибулю на зимуВідео

Реклама
22:19

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

22:03

"Бавовна" у гаманці: з чого насправді роблять українські гроші?

21:38

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогнозВідео

21:37

"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

21:30

За долю Тайваню можна не турбуватися: ним займуться росіяниПогляд

21:21

Закон проти логіки: абсурдні закони, які перетворюють туристів на злочинців.

21:12

Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

20:58

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:11

Ми опинилися в парадоксальній ситуації на четвертий рік війниПогляд

20:10

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти