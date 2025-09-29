Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

Армія РФ не змогла захопити ні Київ, ні Одесу, нагадав спецпредставник Трампа.

Кіт Келлог висловився про війну РФ проти України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головні тези Келлога:

РФ не виграє війну в Україні

Це "не війна Трампа", вона почалася ще за часів Обами і продовжилася за Байдена

Трамп зробив усе можливе для завершення війни

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

В інтерв'ю Fox News Келлог вкотре заявив, що це не війна Трампа.

"Знаєте, ця війна почалася 2014 року за президента Обами, коли росіяни увійшли до Криму, а потім 2022 року, коли вони увійшли туди за президента Байдена. Це не війна президента Трампа в тому сенсі, що він успадкував цю війну. І він зробив усе можливе, щоб завершити цю війну: від переговорів із двома основними керівниками до переговорів із союзниками. І він виконав чудову роботу. Він дійсно дуже старається", - сказав Келлог.

При цьому спецпосланець Трампа вважає, що російський диктатор Путін не виграє у війні.

"Якби вони [росіяни] вигравали цю війну, вони були б у Києві, вони були б в Одесі, вони були б за Дніпром", - сказав Келлог.

Він також додав, що в НАТО з'явилося два нових члени, що ускладнило ситуацію для РФ.

"Ми додали двох нових союзників по НАТО. Один із них, як ви знаєте, Фінляндія, подвоїла протяжність кордону, який росіянам доводиться захищати. Ми додали Швецію, яка є технологічно розвиненою країною, особливо в плані озброєння. Так що, я думаю, саме тут у них є можливість кинути виклик Росії набагато агресивніше, якщо вони вирішать це зробити і отримають систему озброєння, необхідну для цього", - додав Келлог.

Хто такі Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Путін виграє Третю світову: думка експертів

Марк Тот, який пише про національну безпеку і зовнішню політику, і полковник у відставці Джонатан Світ опублікували у виданні The Hill статтю, в якій ідеться про те, що всупереч усім прогнозам, російський диктатор Володимир Путін здобуває перемогу в Третій світовій війні. Однак ідеться не про криваві поля битв в Україні - там путінська армія загрузла в позиційній війні, подібній до Першої світової.

Насамперед, Путін упевнено рухається до досягнення своїх початкових цілей: покласти край глобальній гегемонії США і зруйнувати світовий порядок, що склався після Другої світової війни.

"У результаті НАТО опиняється під загрозою, а Рада Безпеки ООН виявляється нездатною забезпечити мир у всьому світі. Тривожно, що вакуум, який утворюється, сприяє зміцненню багатополярного світу Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна", - йдеться в статті.

Автори зазначають, що головна місія Путіна - зруйнувати єдність НАТО. На їхню думку, Вашингтон також винен у тому, що дозволяє Путіну легко здобути перемогу.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп усвідомив, що Україна не може і не буде обмінюватися землями з державою-агресором Росією.

Фактично Трамп здійснив різкий поворот від закликів до територіальних поступок до тверджень, що Україна здатна відновити контроль над усією своєю територією. На зміну трактуванню переговорів як найреалістичнішого варіанту підтримки Києва прийшло переконання в можливості повного звільнення країни. У Sky News назвали чотири причини таких заяв Трампа.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна в Україні, ймовірно, закінчиться переговорами. Україна буде захищена після досягнення мирної угоди або припинення вогню.

